В марте Россия продавала нефть Urals с дисконтом более чем в 20%

Телеграм-канал MMI, основанный нынешним зампредом правления Центробанка РФ Кириллом Тремасовым, 4 апреля подсчитал скидку, которую российские продавцы нефти делали покупателям в марте, — в среднем 23,45 доллара. Тем не менее даже с таким дисконтом эта цена вдвое выше заложенной в бюджете РФ на 2022 год.
В публикации телеграм-канал ссылается на сообщение с сайта Минфина от 1 апреля. Сейчас оно удалено, однако копия сохранилась в архивах поисковых систем. Согласно сведениям министерства, средняя цена российской нефти Urals в марте 2022 года составила 89,05 доллара. Это в 1,4 раза выше, чем в аналогичный период 2021 года (63,62 доллара за баррель), подчеркивало ведомство.
Однако средняя биржевая цена эталонной марки Brent в марте была в районе 112,5 доллара за баррель. Таким образом, российская нефть была на 23,45 доллара дешевле.
В конце марта Bloomberg сообщал, что на фоне международного давления и снижения спроса на российское сырье Россия предлагает Индии нефть Urals с еще большей скидкой — до 35 долларов за баррель по сравнению с ценами до 24 февраля, при рыночной стоимости сорта тогда в 99 долларов.
Тогда же в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что дисконт на российскую нефть марки Urals к эталонному сорту Brent понадобился из-за того, что покупатели опасаются возможных санкций. По словам Фролова, именно дисконт стимулирует спрос и уже заинтересовал ряд азиатских покупателей.
В российском бюджете на 2022 год заложена базовая цена Urals в размере 44,2 доллара за баррель. В январе средняя стоимость российской марки выросла почти на 60%, составив 86,38 доллара за баррель.
Традиционно Urals продается с дисконтом к Brent в районе 2 долларов за баррель, однако в определенные периоды оказывается дороже него. Например, в январе в Средиземноморье Urals торговался с премией 0,65 доллара за баррель к Brent впервые с декабря 2020 года. Цена Urals на торгах превышала 90 долларов за баррель, стоимость Brent равнялась 88,4 доллара за баррель.
По мнению экспертов «Ведомостей», премия Urals к Brent чаще всего связана с технологической настройкой ряда европейских НПЗ на переработку российской марки. При возникновении временного дефицита таким заводам выгоднее незначительно переплачивать за Urals, нежели перенастраивать производство под другие сорта нефти. Январское подорожание также связывали с атакой хуситов на объекты в Абу-Даби и опасением возможных перебоев в поставках ближневосточной нефти.
Котировки нефти Brent с начала военной спецоперации России на Украине выросли на треть и превышали 130 долларов за баррель. Российская Urals, вопреки обычному, не росла в цене вслед за эталонным сортом. На вечер 4 апреля цена нефти Urals составляет 81,83 доллара, Brent — 108,15 доллара. Дисконт, таким образом, равен 26,32 доллара.