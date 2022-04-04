В марте Россия продавала нефть Urals с дисконтом более чем в 20%

Телеграм-канал MMI, основанный нынешним зампредом правления Центробанка РФ Кириллом Тремасовым, 4 апреля подсчитал скидку, которую российские продавцы нефти делали покупателям в марте, — в среднем 23,45 доллара. Тем не менее даже с таким дисконтом эта цена вдвое выше заложенной в бюджете РФ на 2022 год.

В публикации телеграм-канал ссылается на сообщение с сайта Минфина от 1 апреля. Сейчас оно удалено, однако копия сохранилась в архивах поисковых систем. Согласно сведениям министерства, средняя цена российской нефти Urals в марте 2022 года составила 89,05 доллара. Это в 1,4 раза выше, чем в аналогичный период 2021 года (63,62 доллара за баррель), подчеркивало ведомство.



Однако средняя биржевая цена эталонной марки Brent в марте была в районе 112,5 доллара за баррель. Таким образом, российская нефть была на 23,45 доллара дешевле.

В конце марта Bloomberg сообщал, что на фоне международного давления и снижения спроса на российское сырье Россия предлагает Индии нефть Urals с еще большей скидкой — до 35 долларов за баррель по сравнению с ценами до 24 февраля, при рыночной стоимости сорта тогда в 99 долларов.

Тогда же в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что дисконт на российскую нефть марки Urals к эталонному сорту Brent понадобился из-за того, что покупатели опасаются возможных санкций. По словам Фролова, именно дисконт стимулирует спрос и уже заинтересовал ряд азиатских покупателей.

В российском бюджете на 2022 год заложена базовая цена Urals в размере 44,2 доллара за баррель. В январе средняя стоимость российской марки выросла почти на 60%, составив 86,38 доллара за баррель.

