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Байден: Решение о «территориальных уступках» России должна принять сама Украина

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Украина должна сама решить, идти ли ей на «территориальные уступки» в пользу России на переговорах с Москвой. Об этом 24 марта заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.

«Это решение должна принять сама Украина. Мы никаких решений за ее спиной принимать не будем. Это сложное решение, ведутся переговоры, в этом должен участвовать весь народ Украины, они должны сами принять это решение», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум. В том числе это касается вопросов Крыма и Донбасса.

Напомним, что первые переговоры делегаций России и Украины прошли 28 февраля, после чего было еще два очных раунда в марте. Затем стороны перешли на встречи в видеоформате.

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Комментарии (3)

KJB
Так это логично. Зачем только полезли с ссанкциями и прочей ахинеей. Как всегда, намутили, запутали, сделали только хуже. А теперь вернулись к тому, что изначально и предлагалось. Во дают.
Zlobodey
Это все равно что у японцев просить проголосовать про Курильские острова. Глупость какая. Псевдодемократия
Mimic
Такой странный перевод его слов на Фонтанке, да и текст подан так, что возникает совершенно превратное понимание его ответа.

Ему был задан конкретный вопрос об уступках. Он ответил, что не считает, что их придется делать. Тут же добавил, что вообще подобные вопросы могут решаться только украинцами.
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