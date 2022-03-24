Байден: Решение о «территориальных уступках» России должна принять сама Украина

Украина должна сама решить, идти ли ей на «территориальные уступки» в пользу России на переговорах с Москвой. Об этом 24 марта заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.



«Это решение должна принять сама Украина. Мы никаких решений за ее спиной принимать не будем. Это сложное решение, ведутся переговоры, в этом должен участвовать весь народ Украины, они должны сами принять это решение», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум. В том числе это касается вопросов Крыма и Донбасса.

