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Зеленский: компромиссы на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум. По его словам, это касается в первую очередь безопасности Донбасса и Крыма.

«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — отметил Зеленский 21 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров с Украиной прекращения огня не будет.

Напомним, что первые переговоры делегаций России и Украины прошли 28 февраля, после чего было еще два очных раунда в марте. Затем стороны перешли на встречи в видеоформате.

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Комментарии (21)

Porthiriy
государства "Украина" в существующих границах не должно существовать. Марионеточный режим не служит цели государственности, а исключительно для ведения крысятничества и подстрекательства. Похоже должен народ страдать, пока не прозреет от собственного Вия, вступившего в должность укропрезидента, по должности комика, какой кошмар...
Gromit
Шо в переводе на человеческий означает : нифига я подписывать не буду и все переговоры просто ширма для проведения мобилизации, воюем дальше.
X-кот
Как интересно! после статьи про троллеферму - сколько новичков на F подтянулось, с классическим подчерком :) Зацепило? Или начальство велело? Последние дни F как-то была чище от этой грязи
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