Зеленский: компромиссы на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум. По его словам, это касается в первую очередь безопасности Донбасса и Крыма.



«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — отметил Зеленский 21 марта.

