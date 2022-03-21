Зеленский: компромиссы на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно вопросы компромиссов на переговорах с Россией будет решать всеукраинский референдум. По его словам, это касается в первую очередь безопасности Донбасса и Крыма.
«Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией», — отметил Зеленский 21 марта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров с Украиной прекращения огня не будет.
Напомним, что первые переговоры делегаций России и Украины прошли 28 февраля, после чего было еще два очных раунда в марте. Затем стороны перешли на встречи в видеоформате.