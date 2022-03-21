Песков: Прекращения огня на время переговоров с Украиной не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прекращения огня на время переговоров с Украиной не будет. Об этом со ссылкой на представителя главы государства 21 марта сообщает РИА Новости.



По словам Пескова, любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Подобное отмечалось неоднократно, подчеркнул он.



Дмитрий Песков также обратил внимание на то, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым.

