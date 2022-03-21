Песков: Прекращения огня на время переговоров с Украиной не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прекращения огня на время переговоров с Украиной не будет. Об этом со ссылкой на представителя главы государства 21 марта сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Подобное отмечалось неоднократно, подчеркнул он.
Дмитрий Песков также обратил внимание на то, что все в мире сейчас должны использовать свое влияние на Киев, чтобы сделать его более сговорчивым.
«Выбор места для какой-то такой гипотетической встречи — это вторичный вопрос, хотя, безусловно, мы признательны всем тем странам, которые заявляют о своем желании помочь такому переговорному процессу», — добавил Песков.
Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны выступить в роли посредника на переговорах об урегулировании ситуации на Украине между Москвой и Киевом или принять переговоры у себя.
Напомним, что первые переговоры делегаций России и Украины прошли 28 февраля, после чего было еще два очных раунда в марте. Затем стороны перешли на встречи в видеоформате.