15 лет за фейки о военных и блокировка Facebook. Что произошло на девятый день конфликта на Украине

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться







В ночь на 4 марта в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС около Энергодара вспыхнул пожар. Ситуацию под круглосуточный контроль взяло МАГАТЭ. С огнём удалось справиться к 6.30 утра. По данным госслужбы Украины по ЧС, превышение радиоактивного фона не зафиксировано. Позже Минобороны РФ отчиталось о том, что Энергодар взят под контроль российскими военными. В ведомстве заявили, что находящаяся на территории города Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

Третий раунд российско-украинских переговоров ожидается в конце недели. Москва готова вести диалог с Киевом, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Условия России остаются теми же: нейтральный и безъядерный статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, денацификация украинского государства, признание российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР.



Банк России понизил курс доллара на завтра, 5 марта, до 105,81 рубля (-5,94 руб.), курс евро — до 116,53 рубля (-7,48 руб.). Торги и расчёты на всех рынках Московской биржи решено не проводить до 9 марта.

Вслед за Apple приостановили продажи в Россию Microsoft и Intel. Также до россиян не доберутся финские шоколадки Fazer, а датский пивоваренный концерн Carlsberg Group остановил экспортные отгрузки в адрес российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика».

Финский концерн S-Group, управляющий сетью Prisma и отелями Sokos, закроет всю операционную деятельность в Петербурге. Также «закрывает операции» в Северной столице

шведский застройщик Bonava, но квартиры вроде обещает достроить. Ещё один иностранный застройщик в Петербурге, финская корпорация YIT, заявил о прекращении инвестиций в земельные участки и квартирные стартапы в России, а также об остановке закупок деревянных стройматериалов для своих строек за границей. «Текущие проекты во всех российских городах продолжают строиться в соответствии с запланированным графиком», — пообещали в компании. Впрочем YIT был настроен уходить еще прошлой осенью.



Гастрономический гид Michelin, один из самых авторитетных в мире, менее чем через шесть месяцев после запуска своего первого московского издания объявил о прекращении всех проектов в России. В Michelin заявили, что больше не будут публиковать материалы о московских ресторанах, которые ранее были удостоены отметками в гиде.

Госдума РФ одним махом во втором и третьем чтении приняла законопроект о введении наказания за фейки о действиях российских вооружённых сил. Теперь за «заведомо» ложную информацию о боевых действиях в худшем случае грозит до 15 лет тюрьмы, в лучшем штраф — от 700 тысяч рублей. На этом фоне СМИ начали зачистку собственного контента. «Новая газета» сообщила, что под угрозой уголовного преследования за распространение независимой информации о боевых действиях на Украине отказывается их освещать. При этом издание намерено и далее рассказывать о событиях, которые происходят внутри России и связаны со спецоперацией и ее последствиями. Также от освещения конфликта на Украине отказалось бизнес-издание The Bell.



Издание Znak прекратило работу, также Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza** (иноагент), «Радио Свобода»*** (иноагент), Русской службе BBC и заблокировал Facebook.

Главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что пробует помочь с трудоустройствам своим журналистам. «Я провожу переговоры с менеджерами других радиостанций, чтобы помочь с трудоустройством тех журналистов, которые готовы сменить место работы. Гендиректор «Эха» проводит переговоры с акционерами, чтобы все выплаты и выходные пособия были выплачены полностью и в срок», — сообщил он.

В Петербурге возбуждено первое уголовное дело после акций в поддержку мира. По версии следствия, 24-летний горожанин брызнул из перцового баллончика сотруднику полиции в лицо. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти (318 УК РФ).

Лишившись мировых премьер российские кинотеатры продолжают возвращаться к классике. На больших экрана снова появятся «Брат», «Брат 2» и и другие фильмы Алексея Балабанова.



Тем временем в Великобритании обещают найти новое применение конфискованной элитной недвижимости у «российских олигархов». В особняки заселят украинских беженцев.

*«Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

**Meduza признана в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

***«Радио Свобода» признано в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

