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Microsoft закрыл «окна». Компания приостановила продажи в России

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Американская компания Microsoft, которая производит компьютерную технику и является разработчиком ОС Windows, решила приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 4 марта.

Решение, как и в случае других покинувших РФ компаний, связано с событиями на Украине. В Microsoft призывают к восстановлению мира.

2 марта о приостановке работы в России заявила компания Oracle — второй по величине доходов производитель программного обеспечения в мире после Microsoft.

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Комментарии (40)

so4i&ieltor
много лет уже всё только на яблоке. Кук то себя нормально повёл. Всё работает, всё обновляется, рестор работают, ждут новинки. плюньте на винду,
Volf Messing
Да давно всё к этому шло.И вообще, весь софт на подписку начали переводить, коробочных вариантов почти не осталось.Капиталисты, блин.Надеюсь ломанного будет достаточно, про авторское право на время забудем.
So1nishko
Непонятно что будет со Skype, LinkedIn и GitHub - все принадлежат микрософту.
Они всё? Или пока будут работать?
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