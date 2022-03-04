Microsoft закрыл «окна». Компания приостановила продажи в России

Американская компания Microsoft, которая производит компьютерную технику и является разработчиком ОС Windows, решила приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.



«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 4 марта.



Решение, как и в случае других покинувших РФ компаний, связано с событиями на Украине. В Microsoft призывают к восстановлению мира.



2 марта о приостановке работы в России заявила компания Oracle — второй по величине доходов производитель программного обеспечения в мире после Microsoft.

