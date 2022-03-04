После антивоенных акций в Петербурге возбуждено первое уголовное дело. Против полицейского применили баллончик

Как сообщает СКР 4 марта, обвинение в насилии над полицейским (статья 318 УК РФ) предъявлено бармену. Согласно материалам, второго марта на Невском проспекте во время несанкционированного митинга молодой человек «схватил руками командира взвода батальона специального полка полиции, после чего распылил содержимое перцового баллона в лицо».

В ГУ МВД по Петербургу и области уточняют, что медпомощь потребовалась 33-летнему капитану полиции. В больнице он не задержался и вскоре вернулся на службу.



По данным ведомства, 24-летнего петербуржца задержали по горячим следам: брызнув из баллончика в сотрудника, он скрылся.