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После антивоенных акций в Петербурге возбуждено первое уголовное дело. Против полицейского применили баллончик

Следственный комитет нашёл состав для уголовного дела на седьмой акции в поддержку мира, которая прошла у Гостиного двора. Задержан 24-летний петербуржец с перцовым баллончиком.

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Как сообщает СКР 4 марта, обвинение в насилии над полицейским (статья 318 УК РФ) предъявлено бармену. Согласно материалам, второго марта на Невском проспекте во время несанкционированного митинга молодой человек «схватил руками командира взвода батальона специального полка полиции, после чего распылил содержимое перцового баллона в лицо».

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В ГУ МВД по Петербургу и области уточняют, что медпомощь потребовалась 33-летнему капитану полиции. В больнице он не задержался и вскоре вернулся на службу.

По данным ведомства, 24-летнего петербуржца задержали по горячим следам: брызнув из баллончика в сотрудника, он скрылся.

ГУ МВД по Петербургу и области

На опубликованном главком видео молодой человек говорит, что занимается переводом статей, в своих действиях раскаивается.

«Фонтанка» писала, что 2 марта к Гостиному двору вышли около 430 человек, в полиции по итогам оказались 286. При этом в автозаки грузили как противников, так и сторонников спецоперации на Украине. Двоих увезли в наручниках.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (22)

DjCvetkov
Сожалеет о содеянном! Ну как же, тут же туча его героев, последователей на протяжении многих дней вещали, что они ничего не боятся, что всем надо выходить с плакатами и т.д. А тут вон оно что… Минутная эйфория, и потом слёзы и уголовное дело.
Delon
схватил руками командира взвода батальона специального полка полиции, после чего распылил содержимое перцового баллона в лицо».
Чем держал баллон (балончик) ? Третьей рукой?
zelf
Иди во двор. Попробуй для начала окоп выкопать на время. Тренеруйся.
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