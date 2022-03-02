После седьмой антивоенной акции в Петербурге в полиции оказались более 300 человек

Как достали эти "где вы были 8 лет назад". 8 лет назад был начат этот конфликт с легкой руки Кремля. Кремль и ответственен за него. Стрелков сам в интервью заявлял, что спустил курок войны. Мы умеем читать, слава богу. Нет войне! Разум победит! А Россия будет годами выплачивать репарации Украине, то есть мы с вами. Минимум 500 трупов с нашей стороны по официальной версии. Зачем? Ради амбиций одного человека из бункера? Власть его очень скоро кончится, и этот день станет в моей жизни самым счастливым.