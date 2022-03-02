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После седьмой антивоенной акции в Петербурге в полиции оказались более 300 человек

В Петербурге у Гостиного двора 2 марта прошла очередная акция за мир. По данным правозащитников, по её итогам были задержаны более 300 человек.

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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как передаёт корреспондент «Фонтанки», полиция задерживала и активных протестующих, и шедших в метро прохожих, и даже журналистов. Так, в автозаках оказались трое репортёров из изданий SOTA и «Настоящее время» (признано в РФ иностранным агентом).

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Двое задержанных уехали в полицию в наручниках. В их действиях полицейские увидели признаки насилия в отношении сотрудников правопорядка.

Полицейские задерживали и граждан, которые, судя по всему, поддерживали военную операцию РФ. Так, в автозак увели мужчину с плакатом с буквой Z.

Это уже седьмой день антивоенных выступлений. Ранее в полиции по итогам акций оказались более двух тысяч человек.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

266686092
Как достали эти "где вы были 8 лет назад". 8 лет назад был начат этот конфликт с легкой руки Кремля. Кремль и ответственен за него. Стрелков сам в интервью заявлял, что спустил курок войны. Мы умеем читать, слава богу. Нет войне! Разум победит! А Россия будет годами выплачивать репарации Украине, то есть мы с вами. Минимум 500 трупов с нашей стороны по официальной версии. Зачем? Ради амбиций одного человека из бункера? Власть его очень скоро кончится, и этот день станет в моей жизни самым счастливым.
VKuser86752872
Отправьте этих пацифистов на исправительные работы в Донбасс или в Луганск. Быстро поумнеют. А еще лучше - с лекциями "не надо войны" в СБУ. у них еще остался пенопласт для закачивания в определенные места...
Zlobodey
Для неумных поясняю: если митинг не согласован, это нарушение закона он будет разогнан, участники — задержаны и наказаны. Хоть они за Украину, хоть за Путина, хоть за младенца Иисуса Христа
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