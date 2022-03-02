После седьмой антивоенной акции в Петербурге в полиции оказались более 300 человек

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», полиция задерживала и активных протестующих, и шедших в метро прохожих, и даже журналистов. Так, в автозаках оказались трое репортёров из изданий SOTA и «Настоящее время» (признано в РФ иностранным агентом).
Двое задержанных уехали в полицию в наручниках. В их действиях полицейские увидели признаки насилия в отношении сотрудников правопорядка.
Полицейские задерживали и граждан, которые, судя по всему, поддерживали военную операцию РФ. Так, в автозак увели мужчину с плакатом с буквой Z.
Это уже седьмой день антивоенных выступлений. Ранее в полиции по итогам акций оказались более двух тысяч человек.