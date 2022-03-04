«Я поддержу любое решение каждого». Главред «Эха Москвы» рассказал о трудоустройстве журналистов радиостанции

Главный редактор ликвидированной по решению совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о том, как сейчас обстоит вопрос с трудоустройством журналистов. По его словам, никаких коллективных решений приниматься не будет, а каждый отдельный случай руководство «Эха» рассмотрит в индивидуальном порядке.
«Я поддержу любое решение каждого. И помогу, если будет надо. Я провожу переговоры с менеджерами других радиостанций, чтобы помочь с трудоустройством тех журналистов, которые готовы сменить место работы. Гендиректор «Эха» проводит переговоры с акционерами, чтобы все выплаты и выходные пособия были выплачены полностью и в срок», — сообщил Венедиктов 4 марта в своем Telegram-канале.
Также главред уточнил, что никаких конкретных планов по развитию «Эха» пока нет.
Совет директоров «Эха Москвы» 3 марта принял решение ликвидировать канал и сайт радиостанции. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, решение было принято большинством голосов совета директоров. Позднее «Эхо Москвы» объявило о продолжении работы в соцсетях и YouTube.