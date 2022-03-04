«Новая газета» удаляет все материалы о боевых действиях на Украине

Издание «Новая газета» сообщило, что под угрозой уголовного преследования за распространение независимой информации о боевых действиях на Украине отказывается их освещать.
«Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, — говорится в телеграм-канале газеты 4 марта. — Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей».
В качестве причины названа угроза «уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны».
При этом «Новая газета» намерена и далее рассказывать о событиях, которые происходят внутри России в связи с операцией на Украине и, по мнению редакции, являются ее последствиями.
За минувшую неделю несколько СМИ были закрыты или сами остановили свою работу. Среди них «Эхо Москвы», «Дождь»* (иноагент), Znak.com. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Meduza** (иноагент), «Радио Свобода»*** (иноагент), Русской службе BBC.
4 марта Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за фейки о действиях российских вооружённых сил, а также за призывы к воспрепятствованию российским войскам защиты интересов России, поддержания мира и безопасности, дискредитацию такого использования, за призывы к санкциям против России.
*«Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.
**Meduza признана в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.
***«Радио Свобода» признано в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.