«Новая газета» удаляет все материалы о боевых действиях на Украине

Издание «Новая газета» сообщило, что под угрозой уголовного преследования за распространение независимой информации о боевых действиях на Украине отказывается их освещать.



«Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, — говорится в телеграм-канале газеты 4 марта. — Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей».



В качестве причины названа угроза «уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны».

