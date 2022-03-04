Znak.com объявил о закрытии

Издание Znak.com решило приостановить свою работу из-за «большого количества ограничений» для СМИ в России.
«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в сообщении, опубликованном 4 марта.
Сейчас зайти на сайт издания уже нельзя, он перестал работать.
Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и её сайт. О приостановлении работы также сообщил телеканал «Дождь»* (иноагент). А в ночь на пятницу Роскомнадзор ограничил доступ к Meduza** (иноагент), «Радио Свобода»*** (иноагент), Русской службе BBC.
Госдума 4 марта приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении ответственности за фейки о действиях российских вооружённых сил. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
* «Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.
**Meduza признана в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.
***«Радио Свобода» признано в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.