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Znak.com объявил о закрытии

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Издание Znak.com решило приостановить свою работу из-за «большого количества ограничений» для СМИ в России.

«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в сообщении, опубликованном 4 марта.

Сейчас зайти на сайт издания уже нельзя, он перестал работать.

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Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и её сайт. О приостановлении работы также сообщил телеканал «Дождь»* (иноагент). А в ночь на пятницу Роскомнадзор ограничил доступ к Meduza** (иноагент), «Радио Свобода»*** (иноагент), Русской службе BBC.

Госдума 4 марта приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении ответственности за фейки о действиях российских вооружённых сил. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

* «Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

**Meduza признана в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

***«Радио Свобода» признано в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

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Комментарии (6)

SpiderDuck
Совсем скоро в этой стране останутся только государственные СМИ. Которые будут радостно рапортовать о выполнении очередной пятилетки в три года и ужасах загнивающего запада. Надеюсь всех распирает от гордости. В такой стране живём! Великой! Могучей!
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Это что? Первый раз слышу.
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