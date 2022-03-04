Znak.com объявил о закрытии

Издание Znak.com решило приостановить свою работу из-за «большого количества ограничений» для СМИ в России.

«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в сообщении, опубликованном 4 марта.

Сейчас зайти на сайт издания уже нельзя, он перестал работать.

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Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров решил ликвидировать радиостанцию и её сайт. О приостановлении работы также сообщил телеканал «Дождь»* (иноагент). А в ночь на пятницу Роскомнадзор ограничил доступ к Meduza** (иноагент), «Радио Свобода»*** (иноагент), Русской службе BBC.

