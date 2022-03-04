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Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио свобода»*, Русской службе BBC

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Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к признанными иноагентами «Медузе»* и «Радио свобода»*, а также к Русской службе BBC.

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* СМИ признаны иностранными агентами.

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Комментарии (2)

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В европе заблочили доступ к российским каналам на ютубе.
SoloWand
Если там пишут неправду, то чего боится роскомпозор?
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