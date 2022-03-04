Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к признанными иноагентами «Медузе»* и «Радио свобода»*, а также к Русской службе BBC.
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Новость дополняется.
* СМИ признаны иностранными агентами.
Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио свобода»*, Русской службе BBC
Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к признанными иноагентами «Медузе»* и «Радио свобода»*, а также к Русской службе BBC.
Новость дополняется.
* СМИ признаны иностранными агентами.
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