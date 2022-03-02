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Роскомнадзор: YouTube в России не блокируют

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Роскомнадзор не принимал решения о блокировке в России доступа к видеохостингу YouTube. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Вечером в среду в Сети появились сообщения о якобы начале блокировки YouTube в России.

Ранее сообщалось, что РКН заблокировал сайт издания The Village. А накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

*Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ-иноагентов.

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Комментарии (6)

266130020
Значит скоро блокирнут ;)
q876rt
Сейчас в европе youtube блочит все российские информационные каналы. Работает "Свобода слова" по-европейски.
Alex000
Ключевое слово - "пока".
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