Роскомнадзор: YouTube в России не блокируют

Роскомнадзор не принимал решения о блокировке в России доступа к видеохостингу YouTube. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Вечером в среду в Сети появились сообщения о якобы начале блокировки YouTube в России.



Ранее сообщалось, что РКН заблокировал сайт издания The Village. А накануне Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

