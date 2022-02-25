Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook

В Роскомнадзоре в ночь на 26 февраля рассказали, какие меры принимаются в отношении соцсети Facebook, руководство которой отказалось идти на уступки и снимать ограничения с российских СМИ.



«В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — объяснили в РКН.

Meta Platforms, Inc (материнская компания Facebook) отказалась выполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру».