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Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook

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В Роскомнадзоре в ночь на 26 февраля рассказали, какие меры принимаются в отношении соцсети Facebook, руководство которой отказалось идти на уступки и снимать ограничения с российских СМИ.

«В отношении Facebook принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика», — объяснили в РКН.

Meta Platforms, Inc (материнская компания Facebook) отказалась выполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Ранее Роскомнадзор призвал россиян переходить на отечественные соцсети.

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Комментарии (17)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, п.ожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Olaaa
Да, идиоты, захлопните уже весь интернет - быстрее вся страна выйдет на улицу))))
rustantan
А чо, есть ещё кто-то, кто пользуется фейсом об тэйбл? странные люди...
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