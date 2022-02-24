Facebook начал вводить ограничения в отношении российских СМИ. РКН призвал переходить на отечественные соцсети

Социальная сеть Facebook наложила ограничения на телеканал «Звезда» и РИА Новости минимум на 90 дней. Об этом 24 февраля сообщает Роскомнадзор. Ведомство уже направило руководству компании Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, в адрес пока что только телеканала.



«В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей», — отмечают в РКН.

