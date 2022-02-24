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Facebook начал вводить ограничения в отношении российских СМИ. РКН призвал переходить на отечественные соцсети

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Социальная сеть Facebook наложила ограничения на телеканал «Звезда» и РИА Новости минимум на 90 дней. Об этом 24 февраля сообщает Роскомнадзор. Ведомство уже направило руководству компании Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, в адрес пока что только телеканала.

«В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей», — отмечают в РКН.

На фоне участившихся случаев «необоснованной блокировки аккаунтов российских СМИ» в Роскомнадзоре рекомендуют переходить на отечественные сайты и соцсети.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (12)

4556213
Как обычно у них демократические принципы и свобода слова. Знаем, знаем.
heimdall
"Нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней" - это пишут штандартенфюреры из РКН на полном серьёзе? Я плакалЪ.
Лёха Петров
"«В направленном письме отмечено, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей»"
Смешно в данной ситуации читать такие заявления.
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