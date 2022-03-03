На прекративший вещание телеканал «Дождь»* пришли полицейские с предупреждением

В редакцию телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом в РФ) пришли двое полицейских вечером 3 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
Журналисты уточняют, что сотрудники правопорядка принесли два предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ. В документе указан адрес Youtube-канала «Дождя»*, но не уточняется, к каким материалам возникли претензии. По предварительным данным, это означает требование удалить этот канал.
Ранее сегодня гендиректор издания Наталья Синдеева объявила о «временной приостановке» работы телеканала.
* «Дождь» признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2021 году.