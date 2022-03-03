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На прекративший вещание телеканал «Дождь»* пришли полицейские с предупреждением

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В редакцию телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом в РФ) пришли двое полицейских вечером 3 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

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Журналисты уточняют, что сотрудники правопорядка принесли два предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ. В документе указан адрес Youtube-канала «Дождя»*, но не уточняется, к каким материалам возникли претензии. По предварительным данным, это означает требование удалить этот канал.

Ранее сегодня гендиректор издания Наталья Синдеева объявила о «временной приостановке» работы телеканала.

* «Дождь» признан в РФ СМИ-иностранным агентом в 2021 году.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*. Речь шла о законе, предусматривающем наказание за распространение фейков о действиях российских военных. За распространение подобной информации предлагается лишать свободы на срок до 15 лет.Совет директоров «Эха Москвы» 3 марта принял решение ликвидировать канал и сайт радиостанции. «Эхо» объявило о продолжении работы в соцсетях и YouTube.

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Комментарии (9)

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"Дождь" на прощание "Лебединое озеро" показал. Wink-wink.
Perlamarg
Нашла кусок видео, где Путин на Дожде дает интервью Сергею Доренко. Сентябрь 1999 года.
Времена меняются
Perlamarg
Почему вечером? У полицейских ненормированный рабочий день?
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