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Госдума приняла закон о фейках про армию

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Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении наказания за фейки о действиях российских вооружённых сил.

Документ предусматривает следующие наказания:

  • за заведомо ложные фейки — штраф в 0,7-1,5 млн рублей или до 3 лет тюрьмы;
  • за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф в 3-5 млн рублей или 5–10 лет тюрьмы;
  • за заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями — 10-15 лет тюрьмы;
  • за призывы к воспрепятствованию российским войскам защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если в течение года нарушитель уже привлекался за это) — штраф в 100-300 тыс. рублей или до 3 лет тюрьмы;
  • если такие призывы повлекли тяжкие последствия — 300 тыс. руб. — 1 млн руб. или до 5 лет тюрьмы;
  • за призывы к санкциям против России (если нарушитель уже привлекался) — до 500 тыс. рублей или до 3 лет тюрьмы.

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Комментарии (5)

267188598
Давно пора! Надо также как в Европе: не нравится твоя страна,- уезжай в другую и там майдань.
Савва Морозов
Отлично.
Теперь Фъ начнёт тереть бандеру, ибо роскомнадзор не один придёт.
AndrewBarsik
Действия пресс-службы Минобороны тоже могут подпадать под новую статью
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