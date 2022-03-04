Госдума приняла закон о фейках про армию

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении наказания за фейки о действиях российских вооружённых сил.
Документ предусматривает следующие наказания:
- за заведомо ложные фейки — штраф в 0,7-1,5 млн рублей или до 3 лет тюрьмы;
- за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф в 3-5 млн рублей или 5–10 лет тюрьмы;
- за заведомо ложные фейки с тяжкими последствиями — 10-15 лет тюрьмы;
- за призывы к воспрепятствованию российским войскам защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если в течение года нарушитель уже привлекался за это) — штраф в 100-300 тыс. рублей или до 3 лет тюрьмы;
- если такие призывы повлекли тяжкие последствия — 300 тыс. руб. — 1 млн руб. или до 5 лет тюрьмы;
- за призывы к санкциям против России (если нарушитель уже привлекался) — до 500 тыс. рублей или до 3 лет тюрьмы.