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«Сила в правде». Кинотеатры снова покажут фильмы «Брат», «Брат 2» и мультики про богатырей

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Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000), они выйдут на экраны 24 марта. Об этом 4 марта сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

Также с 7 апреля снова будут показывать «Салют-7» (2017). Его перезапуск, судя по дате, посвящен Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Кроме того, на больших экранах стоит ждать старые фильмы: «Жмурки» (2005), «Про уродов и людей» (1998), «Морфий» (2008), «Я тоже хочу» (2012), «Мне не больно» (2006) и «Кочегар» (2010).

Детей в кинозалы будут заманивать мультиками студии «Мельница» из нулевых, такими как «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) и другими картинами из вселенной богатырей.

«Фонтанка» писала, что отказ западных киностудий от проката в России уже вынудил кинотеатры повторно крутить фильмы «Холоп» (2019), «Движение вверх» (2017) и «Батя» (2020).

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Комментарии (34)

vfhbr
Зачем идти в кинотеатр и смотреть всякое старье?! Это все можно увидеть на ютубе бесплатно и с удобствами, расположившись дома. Киношки сейчас прогорят с пустыми залами. Недаром их владельцы бросились к правительству просить господдержки.
Елена Васильевна
В Брате прослеживается межнациональная рознь (например, цитата: "Не брат ты мне, гн*да черно*опая""), а в Брат 2 так вообще самосуд. Такое нельзя сейчас людям показывать
houspi
Тараса Бульбу покажут?
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