«Сила в правде». Кинотеатры снова покажут фильмы «Брат», «Брат 2» и мультики про богатырей

Российские кинотеатры выпустят в повторный прокат фильмы «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000), они выйдут на экраны 24 марта. Об этом 4 марта сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика».



Также с 7 апреля снова будут показывать «Салют-7» (2017). Его перезапуск, судя по дате, посвящен Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.



Кроме того, на больших экранах стоит ждать старые фильмы: «Жмурки» (2005), «Про уродов и людей» (1998), «Морфий» (2008), «Я тоже хочу» (2012), «Мне не больно» (2006) и «Кочегар» (2010).

