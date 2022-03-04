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Шведский застройщик Bonava «закрывает операции» в Петербурге. Квартиры вроде обещает достроить

Шведская строительная компания Bonava решила уйти из России в связи с неопределенностью, возникшей на фоне российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается 4 марта на сайте застройщика.

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Действия России на Украине компания оценивает как нарастающую гуманитарную катастрофу. «В связи с крайне неопределенной ситуацией в мире мы сегодня приняли решение закрыть операции в Петербурге. Это необходимое решение, но в то же время незначительное в свете страданий, вызванных конфликтом в Украине. Мы испытываем огромное чувство ответственности за наших сотрудников и за наших клиентов», — заявил президент и генеральный директор Bonava Питер Уоллин, слова которого приводятся в релизе.

Отмечается, что группа не сможет продолжать развивать жилую застройку в Петербурге. Она планирует «определить дальнейший курс действий, чтобы ответственно закончить текущее строительство». Как трактовать это заявление, в пресс-службе компании «Фонтанке» не пояснили. «В данный момент больше этой информации Bonava сообщить не может. Все внимательно следят за ситуацией. Разумеется, все обязательства будут исполнены», — отметили представители Bonava.

Согласно сайту петербургской Bonava, на разных стадиях строительства сейчас находятся две очереди квартала Magnifika и шесть очередей квартала Gröna Lund. Всего строится 810 квартир. У компании в Петербурге работают 370 сотрудников, фирма рассматривает возможность оказания им поддержки.

Доля Петербурга в общем капитале Bonava на конец 2021 года составила 8 %, в чистых продажах — 5 %.

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Комментарии (7)

***_555
Мало восторженных троллей.
dedmoroz_5e4d8827384c2
спрос упал, старая мат.модель стала неактуальной, а новой нет, курсы пляшут, ставки потеки/кредита пляшут, материалы пляшут, из Стокгольма фин. кран закрыли ......
тут эта украинская повестка, как шторка в ванной, для антуража, жопу прикрыть))
случайный_5e4ce4e84d5e3
ещё 350 безработных к 1500 от Юит
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