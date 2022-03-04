Шведский застройщик Bonava «закрывает операции» в Петербурге. Квартиры вроде обещает достроить

Действия России на Украине компания оценивает как нарастающую гуманитарную катастрофу. «В связи с крайне неопределенной ситуацией в мире мы сегодня приняли решение закрыть операции в Петербурге. Это необходимое решение, но в то же время незначительное в свете страданий, вызванных конфликтом в Украине. Мы испытываем огромное чувство ответственности за наших сотрудников и за наших клиентов», — заявил президент и генеральный директор Bonava Питер Уоллин, слова которого приводятся в релизе.



Отмечается, что группа не сможет продолжать развивать жилую застройку в Петербурге. Она планирует «определить дальнейший курс действий, чтобы ответственно закончить текущее строительство». Как трактовать это заявление, в пресс-службе компании «Фонтанке» не пояснили. «В данный момент больше этой информации Bonava сообщить не может. Все внимательно следят за ситуацией. Разумеется, все обязательства будут исполнены», — отметили представители Bonava.