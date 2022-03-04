Путин: РФ готова к диалогу с Киевом при условии выполнения всех российских требований

Москва готова вести диалог с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом 4 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



«Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей», — пояснили в пресс-службе Кремля.

