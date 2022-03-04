Путин: РФ готова к диалогу с Киевом при условии выполнения всех российских требований

Москва готова вести диалог с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований. Об этом 4 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Речь идёт о нейтральном и безъядерном статусе Украины при обязательной демилитаризации страны, а также о денацификации украинского государства, признании российской принадлежности Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей», — пояснили в пресс-службе Кремля.
Путин надеется, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров украинская делегация займет «разумную и конструктивную позицию». Встреча, как сообщалось ранее, намечена на конец недели.
Также Олаф Шольц выразил озабоченность в связи с «активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах среди гражданского населения и военных потерях сторон». В свою очередь Владимир Путин напомнил, что страны Запада на «протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей».