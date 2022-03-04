Кабмин ФРГ: Путин заявил Шольцу, что третий раунд переговоров с Украиной пройдет в конце недели

Третий раунд российско-украинских переговоров состоится в конце недели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили 4 марта в МИД ФРГ.



Также в ходе беседы Шольц и Путин договорились в ближайшее время провести новые переговоры по Украине, пишет ТАСС.



Накануне в Белоруссии состоялась вторая встреча делегаций России и Украины. Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов. Среди них — возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. В ближайшее время для реализации этих целей страны должны создать каналы связи и взаимодействия. Первый раунд прошел 28 февраля.

