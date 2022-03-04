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Минобороны РФ: Энергодар взят под контроль, Запорожская АЭС работает в штатном режиме

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Российские войска взяли под контроль украинский Энергодар. Об этом 4 марта сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что находящаяся на территории города Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Персонал обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Сейчас радиоактивный фон в норме.

Ранее сообщалось, что в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС произошел пожар, он был потушен. Минэнергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на станции зафиксировано не было.

Запорожская АЭС — атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе.

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