Минобороны РФ: Энергодар взят под контроль, Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Российские войска взяли под контроль украинский Энергодар. Об этом 4 марта сообщает Минобороны РФ.



В ведомстве заявили, что находящаяся на территории города Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Персонал обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Сейчас радиоактивный фон в норме.



Ранее сообщалось, что в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС произошел пожар, он был потушен. Минэнергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на станции зафиксировано не было.

