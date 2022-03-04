Госслужба Украины по ЧС: Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС потушен

Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС около Енергодара ликвидирован в 6:20 3 марта, жертв и пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС в своём телеграм-канале. Минэнергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на АЭС зафиксировано не было.



«Мы не зафиксировали повышенных показаний уровня радиации у объекта. Реакторы станции защищены надежными защитными конструкциями, и реакторы безопасно отключаются», — цитирует РИА Новости главу ведомства Дженнифер Грэнхолм.

