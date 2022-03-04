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Госслужба Украины по ЧС: Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС потушен

Пострадавших и повышения радиационного фона нет.

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Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС около Енергодара ликвидирован в 6:20 3 марта, жертв и пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС в своём телеграм-канале. Минэнергетики США подтверждает, что повышенного уровня радиации на АЭС зафиксировано не было.

«Мы не зафиксировали повышенных показаний уровня радиации у объекта. Реакторы станции защищены надежными защитными конструкциями, и реакторы безопасно отключаются», — цитирует РИА Новости главу ведомства Дженнифер Грэнхолм.

Министерство привело в готовность свою группу реагирования на инциденты в ядерной области, находится на связи с Комиссией по ядерному урегулированию США, Белым домом и Пентагоном.

Пожар в районе Запорожской АЭС начался ночью. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ перешёл в режим круглосуточного наблюдения. Ситуацию с властями Украины обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие официальные лица.

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Комментарии (2)

Var
Даже шоу приличное не смогли сделать, клоуны.
X-кот
Пока УКРАИНА нас защитила. Пока!
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