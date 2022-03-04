В районе Запорожской АЭС пожар, МАГАТЭ ввёл режим круглосуточного наблюдения

В районе Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям Международного агентства по атомной энергии переведён в режим круглосуточного наблюдения, сообщает 4 марта РИА Новости со ссылкой на международное атомное агентство. Украинский регулятор подтвердил МАГАТЭ, что изменений радиационного фона не зафиксировано.
О пожаре ночью проинформировал представитель пресс-службы АЭС, на кадрах с камеры видеонаблюдения на станции был заметен дым. Через некоторое время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар случился за пределами АЭС, огонь охватил три этажа пятиэтажного здания учебно-тренировочного корпуса. Работают пожарные, дана локализация на 2000
«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основное» оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», — говорится в заявлении международного агентства (цитата по РИА).
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с украинскими властями. С президентом Украины Владимиром Зеленским по этому поводу связались президент США Джо Байден (по данным Белого дома), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (по данным пресс-службы британского премьера). Джонсон намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом. Сам Зеленский заявил, что обсудил происходящее также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Бельгии Шарлем Мишелем.