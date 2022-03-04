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В районе Запорожской АЭС пожар, МАГАТЭ ввёл режим круглосуточного наблюдения

Изменений радиационного фона не зафиксировано.

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В районе Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям Международного агентства по атомной энергии переведён в режим круглосуточного наблюдения, сообщает 4 марта РИА Новости со ссылкой на международное атомное агентство. Украинский регулятор подтвердил МАГАТЭ, что изменений радиационного фона не зафиксировано.

О пожаре ночью проинформировал представитель пресс-службы АЭС, на кадрах с камеры видеонаблюдения на станции был заметен дым. Через некоторое время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что пожар случился за пределами АЭС, огонь охватил три этажа пятиэтажного здания учебно-тренировочного корпуса. Работают пожарные, дана локализация на 2000 кв. м, предварительно, жертв и пострадавших нет.

«Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основное» оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», — говорится в заявлении международного агентства (цитата по РИА).

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с украинскими властями. С президентом Украины Владимиром Зеленским по этому поводу связались президент США Джо Байден (по данным Белого дома), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (по данным пресс-службы британского премьера). Джонсон намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом. Сам Зеленский заявил, что обсудил происходящее также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Бельгии Шарлем Мишелем.

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Комментарии (18)

X-кот
Собственно поэтому план С геостратега держится ПОКА в запасе. Вдруг какой-нибудь один из 15 реакторов ему поможет. Не устану повторять - вспомните про родственников в Сибири и про прекрасные НОВЫЕ сибирские города Сергея Кужугетовича, анонсированные осенью
Elena A
россияне, и не надо даже этнофолизмы использовать уже, само это "россияне" = презрение. пожар возник в результате обстрелов, с вашей стороны, и снаряды ваши там лежат, обстрелов чтобы прорвать украинскую оборону Запорожской области, Энергодара где ваши колоны сдерживали простые люди без оружия, по которым вы стреляли но тем не менее они продолжали выходить, просто заполнив собой всю дорогу, Бердянска а также территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) которые вы же уже давно взяли как сказал ваш как бы офицер, генерал, 28 февраля, сегодня 4 марта, и бои против вас идут и протесты мирного населения против вас и ваши обстрелы атомных станций
gatsby55
Российские войска взорвали АЭС. Я правильно понимаю?
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