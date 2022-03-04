Звезды теперь красные. Заглянувший в Россию ресторанный гид Michelin решил уйти через полгода

Менее чем через шесть месяцев после запуска своего первого московского издания Michelin объявляет о прекращении всех проектов в России.



«Проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены», — приводит 4 февраля заявление ресторанного гида Figaro.



В Michelin заявили, что больше не будут публиковать материалы о московских ресторанах, которые ранее были удостоены отметками в гиде. При этом в компании подчеркнули, что их решение связано с проведением Россией специальной операции на Украине, а не с мастерством шеф-поваров и команд заведений.

