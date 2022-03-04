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Звезды теперь красные. Заглянувший в Россию ресторанный гид Michelin решил уйти через полгода

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Менее чем через шесть месяцев после запуска своего первого московского издания Michelin объявляет о прекращении всех проектов в России.

«Проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены», — приводит 4 февраля заявление ресторанного гида Figaro.

В Michelin заявили, что больше не будут публиковать материалы о московских ресторанах, которые ранее были удостоены отметками в гиде. При этом в компании подчеркнули, что их решение связано с проведением Россией специальной операции на Украине, а не с мастерством шеф-поваров и команд заведений.

В конце прошлого года звезды Michelin в России впервые получили девять столичных ресторанов.

Гастрономический гид Michelin выпускают с 1900 года, он является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе, а также составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе в Париже составляется рейтинг. Критерии держатся в тайне, но известно, что больше всего ценится качество кухни. Высшей оценкой Michelin являются три звезды. Ради кафе или ресторана, которому дали такую оценку, люди специально приезжают в город. Между тем две звезды дают тем заведениям, ради кого стоит отклониться от маршрута, а одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами.

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Комментарии (14)

263306601
Может и эту гадость - МАКДОНАЛЬДС ЗАКРОЮТ НАКОНЕЦ ТО...
Перестанут травить наших детей...!!!
Гриб
Когда уже закроют Макдональдс рассадник сегрегации ?
orlovandrei1986
люди столько сил и времени угробили, чтобы получить звезду Мишлен...
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