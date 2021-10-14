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В Москве девять ресторанов первыми в России получили звезды Michelin

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В концертном зале «Зарядье» в столице РФ проходит церемония вручения звезд Michelin местным ресторанам и их шеф-поварам. Россия — 33-я страна, в которой выпускают «Красный гид», а Москва — первый город на территории СНГ с заведениями, которые отметили специальными знаками.

Как сообщило РИА Новости 14 октября, девять столичных ресторанов первыми в истории России получили звезды Michelin. На мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

По одной звезде досталось семи ресторанам — «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA. По две звезды получили два ресторана: Artest Chef's Table и Twins Garden.

Ранее глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев рассказал «Фонтанке», что в Северную столицу «Красный гид» Michelin может прийти через 2–3 года.

Гастрономический гид Michelin выпускают с 1900 года, он является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе, а также составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе в Париже составляется рейтинг. Критерии держатся в тайне, но известно, что больше всего ценится качество кухни.

Высшей оценкой Michelin являются три звезды. Ради кафе или ресторана, которому дали такую оценку, люди специально приезжают в город. Между тем две звезды дают тем заведениям, ради кого стоит отклониться от маршрута, а одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами.

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Комментарии (3)

265961685
меня смущает "белый кролик" в списке. Он же сетевой, разве мишлен раздаёт звёзды сеткам?!
266081655
Не верю! Как говорил Станиславский...... В стране где жулик на жулике сидит... Единственно надёжное заведение - это Макдак.....
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