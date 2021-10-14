В Москве девять ресторанов первыми в России получили звезды Michelin

В концертном зале «Зарядье» в столице РФ проходит церемония вручения звезд Michelin местным ресторанам и их шеф-поварам. Россия — 33-я страна, в которой выпускают «Красный гид», а Москва — первый город на территории СНГ с заведениями, которые отметили специальными знаками.



Как сообщило РИА Новости 14 октября, девять столичных ресторанов первыми в истории России получили звезды Michelin. На мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.



По одной звезде досталось семи ресторанам — «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA. По две звезды получили два ресторана: Artest Chef's Table и Twins Garden.

