Смольный рассказал, когда в Петербург придет «Красный гид» Michelin

Ресторанный гид «Мишлен» может появиться в Петербурге через 2–3 года. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
По его словам, последнее общение Смольного с командой «Красного путеводителя» состоялось месяц назад. Было решено сначала посмотреть на то, как проект запустится в Москве. Ранее сообщалось, что это произойдет до конца 2021 года.
Сейчас Смольный обсуждает с «Мишлен» дорожную карту для Северной столицы, она рассчитана на 2–3 года. «Мы говорим о совместном маркетинге и продвижении Петербурга через их инструменты», — прокомментировал глава комитета. Как только заведения города подтвердят свою готовность, начнутся инспекции экспертов «Красного путеводителя».
Ресторанный гид Michelin, основанный в 1900 году, уже 120 лет является самым уважаемым и популярным рейтингом. Первый гид представлял собой список различных мест, которые бы могли пригодиться путешественнику, например отели, ремонтные мастерские, закусочные или платные автомобильные стоянки. В 1926 году политика рейтинга кардинально поменялась, и с тех пор звёздочка рядом с именем ресторана стала означать отменную кухню. Три звезды даются лучшим ресторанам мира, в которых есть авторское меню, разработанное потомственными шеф-поварами.
О том, почему петербургские рестораторы ждут прихода «Мишлен» и каких еще мер поддержки гастрономического туризма ожидают от властей, читайте в материале «Фонтанки».