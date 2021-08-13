Смольный рассказал, когда в Петербург придет «Красный гид» Michelin

Ресторанный гид «Мишлен» может появиться в Петербурге через 2–3 года. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.



По его словам, последнее общение Смольного с командой «Красного путеводителя» состоялось месяц назад. Было решено сначала посмотреть на то, как проект запустится в Москве. Ранее сообщалось, что это произойдет до конца 2021 года.



Сейчас Смольный обсуждает с «Мишлен» дорожную карту для Северной столицы, она рассчитана на 2–3 года. «Мы говорим о совместном маркетинге и продвижении Петербурга через их инструменты», — прокомментировал глава комитета. Как только заведения города подтвердят свою готовность, начнутся инспекции экспертов «Красного путеводителя».

