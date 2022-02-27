Чехарда с переговорами и закрытая Европа. Итоги четвертого дня операции на Украине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Утром 27 февраля Минобороны отчиталось о ходе войсковой операции: по данным министерства, уже были блокированы Херсон, Бердянск, взят под контроль Геническ. Поражены были под тысячу объектов украинской военной инфраструктуры, уничтожены более 220 танков, 36 самолетов (28 — на земле), почти 40 реактивных систем залпового огня.



Параллельно Киев продолжил вооружать гражданских для организации обороны: из тюрем начали освобождать заключенных и отправлять их к местам боевых действий. На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал тактику, выбранную военным командованием России, назвав ее медлительной и неэффективной. «Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил», — написал он. — Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины».



Насколько можно судить, конкретного решения по Украине не приняли, зато впервые в риторике Кремля прозвучало ядерное оружие: президент Путин под телекамерами приказал Генштабу и Минобороны перевести силы сдерживания (а это в том числе ракеты с ядерными боеголовками) в особый режим дежурства. Причина — агрессивные высказывания стран НАТО.



В ответ Вашингтон поспешил заявить, что это решение основано на несуществующих угрозах. При этом в альянсе не считают, что Россия сама представляет неизбежную угрозу для НАТО.



К вечеру в ходе очередного брифинга представитель Минобороны генерал-майор Конашенков сообщил, что войска ЛНР и ДНР продвинулись на 4 и на 6 км соответственно. Число пораженных военных украинских объектов превысило тысячу, за день уничтожены 7 ЗРК и три беспилотника «Байрактар».



В этом же выступлении Конашенков впервые подтвердил: в российских войсках есть убитые и раненые. В этом не было сомнений, видео с последствиями боев публиковали телеграм-каналы с обеих сторон, однако, как известно, Роскомнадзор запретил СМИ описывать ход операции опираясь на что-то, кроме российской официальной информации. Не известно, можно ли отнести к ней запись в инстаграме главы Дагестана, который выразил соболезнования семье погибшего офицера. Теперь очевидное подтвердили в министерстве обороны официально. По словам Конашенкова, потери во много раз меньше, чем в рядах украинских войск, но конкретной цифры он не назвал.



Новый для операции сюжет — попытка организовать переговоры. Российская делегация прибыла в Гомель во главе с бывшим министром культуры, а теперь помощником президента Владимиром Мединским и установила дедлайн — до 15.00 по Москве. К этому времени переговорщиики со стороны Киева не появились, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает возможным встречу на территории Белоруссии. Однако после разговора с Александром Лукашенко изменил мнение, новым местом встречи выбрали украинско-белорусскую границу у реки Припять. В итоге делегации, вроде бы, договорились-таки встретиться в Гомеле. Однако переговоры, по данным СМИ, до сих пор не начались и начнутся только в понедельник . Соответственно, нет и результатов, но даже Зеленский признался, что не испытывает оптимизма относительно возможных итогов.

Фото: кадр из видео/Спутник Белорусь/YouTube Поделиться Поделиться







Весь день европейские страны — и не только — поступательно закрывали воздушное пространство для России, а авиакомпании прекращали полеты. К вечеру ЕС официально закрыл небо для российских рейсов. В Пулково начались забеги несостоявшихся пассажиров по офисам авиаперевозчиков, а над Петербургом заметили мельтешение самолетов. Впрочем, до аншлага над Турцией нам далеко — именно там теперь вся Европа облетает Россию. О том, как эксперты видят перспективы полетов на Запад, читайте здесь.



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Уже в ночь на 27 февраля Россия уходила с информацией о том, что отключение банков от системы SWIFT не за горами. ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT, так как российская экономика связана с экономиками других стран, к ночи заявил глава ЕС Боррель. Его пока не состоялось, однако эффект санкций продолжает шириться: в частности, Германия дала отмашку на строительство двух СПГ-терминалов, ища замену поставка Газпрома, а Центробанку РФ не дадут использовать собственные международные резервы — Евросоюз запретит транзакции. На этом фоне с успокоительными заявлениями о мерах по стабилизации ситуации выступил и сам ЦБ, и Госдума. Однако пока сигналы следующие: банки продают валюту по рекордным ценам, ВТБ на 4% повышает ставку по ипотеке, Центробанк возобновляет закупку золота. Как санкции могут сказаться на авиационной и автомобильной отраслях — читайте в материалах «Фонтанки».

Уже четвертый день пополняется стопка открытых писем, которые президенту Путину пишут представители различных профессий — от врачей, рестораторов и детских поэтов до ученых, журналистов и стендап-комиков. Как и раньше, в провластных телеграм-каналах — в частности RT — эти пацифистские высказывания не оценили. Генпрокуратура решила, что самое время сообщить: финансовая, материально-техническая, консультационная или иная помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации — это статья о госизмене. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».



Несмотря на информационный фон, уже не первый день подряд в Петербурге сотни людей вышли на антивоенную акцию — и сотни были задержаны.

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В этот раз это мероприятие переросло в формат прогулки — от Гостиного двора, в сторону Суворовского и обратно.

