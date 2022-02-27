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Боевые действия на Украине

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«Настало время принимать конкретное решение». Кадыров просит Путина перейти к крупномасштабной операции на Украине

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Выбранная российскими военным тактика на Украине слишком медлительная. Такую точку зрения высказал президент Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 27 февраля.

«Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил, — отметил он. — Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна».

Кадыров попросил президента России, Верховного главнокомандующего ВС Владимира Путина дать всем подразделениям соответствующий приказ.

Ранее Россия и Украина не сошлись во мнении, на какой нейтральной площадке проводить переговоры. По последним данным, встреча может состояться в Гомельской области.

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Комментарии (29)

terry18
А Беглов или другие губернаторы тоже указывают президенту, что и как делать нужно
263972041
Он прав, нечего ждать пока укров примут в ЕС, пока им оружия накидают из Европы и США, раз начали - добивайте, а потом переговоры
Tottot
Ошибки свои может признать только сильный.
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