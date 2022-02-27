«Настало время принимать конкретное решение». Кадыров просит Путина перейти к крупномасштабной операции на Украине

Выбранная российскими военным тактика на Украине слишком медлительная. Такую точку зрения высказал президент Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале 27 февраля.



«Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей и руководства вооруженных сил, — отметил он. — Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна».

