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Переговоры за пустым столом: Как Мединский поехал вести переговоры с Украиной в Гомеле

Россия и Украина не смогли 27 февраля обсудить условия прекращения военной спецоперации. Стороны разошлись во мнении по поводу нейтральной площадки для общения. «Фонтанка» собрала хронику ситуации вокруг несостоявшихся переговоров.

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Фото: кадр из видео/Спутник Белорусь/YouTube
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Утром 27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.

По словам Пескова, в состав российского посольства вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента.

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — заявил Песков агентству.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обратился к белорусам и заявил, что не считает возможным провести переговоры в Минске.

«Если с вашей территории не было бы агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе, — сказал Зеленский в видеообращении. — Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво — именно так, по-соседски разговаривать нам».

Украинский президент подчеркнул, что площадками для встречи с российской стороной могут быть другие города. Не в Белоруссии.

«Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, — сказал Зеленский. — Да и любой другой город нам подходит — в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на отказ Зеленского приехать в Гомель усомнился, что он сам принял такое решение: «Вы думаете это Зеленский принял решение? Да нет! Он озвучил его. Не дадут ему. Не дадут! Если он дернется — выкинут из бункера».

Хотя и подтвердил, что с юга страны были совершены два-три ракетных удара «в начале конфликта» на Украине, «поскольку Киев развернул три-четыре ракетных дивизиона у границы». При этом Лукашенко утверждает, что на Украине нет белорусских солдат, вооружения или боеприпасов.

В Кремле на это добавили, что место переговоров выбрали сами украинцы.

Красок происходящему добавляет то, что главой переговорщиков с российской стороны выбран бывший министр культуры, ныне помощник президента Владимир Мединский.

«Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление», — заявил Песков.

«Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне», — отметил Песков.

На это пресс-секретарь Зеленского еще раз уточнил: Киев не поедет на переговоры в Белоруссию.

Несмотря на это, глава делегации России на переговорах с Украиной в Белоруссии Владимир Мединский заявил, что представители РФ сегодня, 27 февраля, будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15:00.

А председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил, что если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину.

«Фонтанка.ру»

Фото: кадр из видео/Спутник Белорусь/YouTube

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Комментарии (59)

265834405
Тк со стороны рф прилетели важные люди, то стороны Украины приедут тоже важные персоны, человек -паук, баба-яга, и котенок Гав
274439556
Добрый день. Простите за обращ.ение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Доверчивый_5e4ce296a0900
Вы посмотрите кто приехал на "переговоры".
О чем можно разговаривать с этими прокладками.
Да еще и на стороне агрессора.
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