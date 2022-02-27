Переговоры за пустым столом: Как Мединский поехал вести переговоры с Украиной в Гомеле

Утром 27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами.
По словам Пескова, в состав российского посольства вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента.
«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — заявил Песков агентству.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обратился к белорусам и заявил, что не считает возможным провести переговоры в Минске.
«Если с вашей территории не было бы агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе, — сказал Зеленский в видеообращении. — Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво — именно так, по-соседски разговаривать нам».
Украинский президент подчеркнул, что площадками для встречи с российской стороной могут быть другие города. Не в Белоруссии.
«Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, — сказал Зеленский. — Да и любой другой город нам подходит — в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на отказ Зеленского приехать в Гомель усомнился, что он сам принял такое решение: «Вы думаете это Зеленский принял решение? Да нет! Он озвучил его. Не дадут ему. Не дадут! Если он дернется — выкинут из бункера».
Хотя и подтвердил, что с юга страны были совершены два-три ракетных удара «в начале конфликта» на Украине, «поскольку Киев развернул три-четыре ракетных дивизиона у границы». При этом Лукашенко утверждает, что на Украине нет белорусских солдат, вооружения или боеприпасов.
В Кремле на это добавили, что место переговоров выбрали сами украинцы.
Красок происходящему добавляет то, что главой переговорщиков с российской стороны выбран бывший министр культуры, ныне помощник президента Владимир Мединский.
«Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление», — заявил Песков.
«Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне», — отметил Песков.
На это пресс-секретарь Зеленского еще раз уточнил: Киев не поедет на переговоры в Белоруссию.
Несмотря на это, глава делегации России на переговорах с Украиной в Белоруссии Владимир Мединский заявил, что представители РФ сегодня, 27 февраля, будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15:00.
А председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил, что если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину.
«Фонтанка.ру»