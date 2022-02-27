Переговоры за пустым столом: Как Мединский поехал вести переговоры с Украиной в Гомеле

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ обратился к белорусам и заявил, что не считает возможным провести переговоры в Минске.

«Если с вашей территории не было бы агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе, — сказал Зеленский в видеообращении. — Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво — именно так, по-соседски разговаривать нам».



Украинский президент подчеркнул, что площадками для встречи с российской стороной могут быть другие города. Не в Белоруссии.



«Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, — сказал Зеленский. — Да и любой другой город нам подходит — в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну».



Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на отказ Зеленского приехать в Гомель усомнился, что он сам принял такое решение: «Вы думаете это Зеленский принял решение? Да нет! Он озвучил его. Не дадут ему. Не дадут! Если он дернется — выкинут из бункера».

