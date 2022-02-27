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«Вот и пропасть меж нами легла». В Пулково пассажиры отмененных рейсов ищут решения

В аэропорту Пулково 27 февраля — людно и суетливо, как в докоронавирусные времена. Вот только многим из тех, кто вынужден бегать по этажам аэровокзала и терзать вопросами справочное бюро, не удастся никуда улететь. Среди них — как россияне, так и иностранцы, и те, кто давно учатся или работают за границей.

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Скромный второй этаж — галерея между залом отлета и залом прилета — как чистилище: здесь расположены офисы авиакомпаний. В день, когда сразу десятки стран заявили о закрытии своего неба для российских самолетов, а многие авиакомпании приняли решение не летать в страну, они пользуются особым спросом.

Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Так, несостоявшиеся пассажиры «Аэрофлота» обсуждают друг с другом очереди из себе подобных. А те, кто надеялся улететь в Европу венгерским лоукостером WizzAir пытаются понять, каких действий от них ждет авиакомпания, разославшая пассажирам письма об отмене их рейса и одновременно предлагающая на него зарегистрироваться в личном кабинете.

«Представитель зайдет через час, но сразу уйдет», — предупреждают пассажиров в справочном, рекомендуя звонить в Москву или продолжать искать правды на сайте.

Среди улетающих — немало граждан европейских государств. Для многих выходом становится путешествие наземным транспортом в Финляндию до аэропортов этой страны.

Напомним, последними на момент публикации новости к списку из стран, закрывших сообщение, присоединились Испания и Канада. Среди приостановивших обслуживание такие гиганты, как KLM, Air France и Finnair.

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Комментарии (5)

266410437
в СССР 75 лет без заграниц жили. Не смертельно.
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