«Вот и пропасть меж нами легла». В Пулково пассажиры отмененных рейсов ищут решения

Скромный второй этаж — галерея между залом отлета и залом прилета — как чистилище: здесь расположены офисы авиакомпаний. В день, когда сразу десятки стран заявили о закрытии своего неба для российских самолетов, а многие авиакомпании приняли решение не летать в страну, они пользуются особым спросом.

Так, несостоявшиеся пассажиры «Аэрофлота» обсуждают друг с другом очереди из себе подобных. А те, кто надеялся улететь в Европу венгерским лоукостером WizzAir пытаются понять, каких действий от них ждет авиакомпания, разославшая пассажирам письма об отмене их рейса и одновременно предлагающая на него зарегистрироваться в личном кабинете.

«Представитель зайдет через час, но сразу уйдет», — предупреждают пассажиров в справочном, рекомендуя звонить в Москву или продолжать искать правды на сайте.



Среди улетающих — немало граждан европейских государств. Для многих выходом становится путешествие наземным транспортом в Финляндию до аэропортов этой страны.



Напомним, последними на момент публикации новости к списку из стран, закрывших сообщение, присоединились Испания и Канада. Среди приостановивших обслуживание такие гиганты, как KLM, Air France и Finnair.

