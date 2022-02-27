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Air France и Finnair прекращают полёты над Россией

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Авиакомпания Air France временно приостанавливает обслуживание и полёты над территорией России из-за «ситуации в регионе». Об этом со ссылкой на официального представителя европейского перевозчика в воскресенье, 27 февраля, сообщает ТАСС.

«Учитывая ситуацию в регионе, Air France решила приостановить полёты в Россию начиная с 27 февраля до нового распоряжения, — уточнил собеседник агентства. — В свете этого решения приостановлены с полуночи до новых уведомлений рейсы Париж — Москва и Париж — Санкт-Петербург».

Также стало известно, что на неделю отменила рейсы между Хельсинки и городами России финская авиакомпания Finnair.

«Финляндия ожидает закрытия воздушного пространства и на неделю отменяет часть рейсов в Азию и полеты в Санкт-Петербург и Москву», — говорится в сообщении перевозчика.

Ранее «Фонтанка» писала, что все полёты в Россию и обратно отменил венгерский лоукостер Wizz Air.

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Комментарии (3)

Эд Хэммет
Можно справлять поминки по Аэрофлоту. И летать ему особо некуда. И роялти за пролёт над Россией, которые Аэрофлот получал, уменьшатся в разы.
Денеб
Здраствуй, мировая изоляция? Железный занавес? Северная Корея - 2.0?
Local
Ждём гневную речь Пескова о разлученных врагами,отце и томящейся на чужбине,дочери.
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