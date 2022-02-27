Air France и Finnair прекращают полёты над Россией

Авиакомпания Air France временно приостанавливает обслуживание и полёты над территорией России из-за «ситуации в регионе». Об этом со ссылкой на официального представителя европейского перевозчика в воскресенье, 27 февраля, сообщает ТАСС.



«Учитывая ситуацию в регионе, Air France решила приостановить полёты в Россию начиная с 27 февраля до нового распоряжения, — уточнил собеседник агентства. — В свете этого решения приостановлены с полуночи до новых уведомлений рейсы Париж — Москва и Париж — Санкт-Петербург».

