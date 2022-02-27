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Минобороны РФ: Блокированы Херсон, Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном

К утру 27 февраля российские войска блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном. К настоящему времени вооруженными силами РФ поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, говороится в утреннем воскресном сообщении Минобороны РФ.

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Среди пораженных российскими войсками объектов противника — 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У».

Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игорья Конашенкова, накануне в Харьковской области добровольно сложил оружие и сдался 302-й зенитный ракетный полк ВСУ. Задержан 471 украинский военнослужащий.

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Комментарии (58)

Игорь Полетаев
Даже если в это поверить, то очень не густо для такой армии. А потери живой силы просто поражают. Чётко ясно, что кто-то очень крупно облажался. А учитывая экономические потери, дело вообще швах.
Свободу Лёхе!
Мне спать хочется, это я про.. СовБез..) Очень хочется уже спать..)
SNOW
Какая разница сколько единиц техники якобы уничтожены. Эффективность ведения боевых действий оценивается по степени выполнения боевых задач. Какие задачи стоят перед красной армией никто не говорит. Типа денацификация и атакуем во всех направлениях. Ни сроков, ни конкретики.
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