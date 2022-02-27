Минобороны РФ: Блокированы Херсон, Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном

Среди пораженных российскими войсками объектов противника — 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций.
Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У».
Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.
По словам официального представителя Минобороны РФ Игорья Конашенкова, накануне в Харьковской области добровольно сложил оружие и сдался 302-й зенитный ракетный полк ВСУ. Задержан 471 украинский военнослужащий.