Украина освобождает из тюрем бывших военных

Осуждённых военных освободят из тюрем на Украине. Их отправят в места боевых действий. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на прокурора Андрея Синюка 27 февраля.

По словам Синюка, при принятии решения будут учитываться «боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние».

По предварительной информации, уже выпустили бывшего военного Дмитрия Балабуху, который отбывал срок за убийство мужчины в очереди на маршрутку. Также вышел на свободу Сергей Торбин. Его признали виновным в организации нападения на херсонскую активистку.