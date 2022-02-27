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Боевые действия на Украине

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Украина освобождает из тюрем бывших военных

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Осуждённых военных освободят из тюрем на Украине. Их отправят в места боевых действий. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на прокурора Андрея Синюка 27 февраля.

По словам Синюка, при принятии решения будут учитываться «боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние».

По предварительной информации, уже выпустили бывшего военного Дмитрия Балабуху, который отбывал срок за убийство мужчины в очереди на маршрутку. Также вышел на свободу Сергей Торбин. Его признали виновным в организации нападения на херсонскую активистку.

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Комментарии (31)

261188011
Все норм. Всеобщая мобилизация по-украински. Просто пока военкоматы не успевают переварить толпы добровольцев (может кто видел очереди в военкоматы - подскажите где?)
274439556
Добрый день. Простите за обращение к вам, но б.ольше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Кровокрас
Путин хотел блицкриг и лавры победителя, но получит партизанскую войну на десятки лет и нищую страну.
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