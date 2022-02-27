«Единая Россия» и правительство готовят пакет мер, которые минимизируют урон от санкций

Комитет Госдумы по бюджету и налогам начал работу с правительством и скоро представит конкретные меры поддержки российских отраслей и компаний, которые больше всего пострадали от введенных санкций. Об этом 27 февраля заявил глава комитета Андрей Макаров. Он отметил, что не забудут и про граждан страны, разрабатываются предложения о мерах поддержки россиян.

Над решением вопроса также работает Центробанк. Он будет непрерывно поставлять банкам рубли — наличными и безналом. Это обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков.