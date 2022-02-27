FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«В Европу теперь через Турцию. А в Штаты — через 20 лет». Как закрытие неба над Евросоюзом скажется на россиянах

Рассказывает авиаэксперт Олег Пантелеев

22
Печать
Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетов
Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетовФото: Алексей Волхонский / V1.RU
ПоделитьсяПоделиться

Еще днем 27 февраля на карте сервиса Flightradar можно было увидеть, как самолеты авиакомпании «Аэрофлот» совершали рейсы в Милан, Афины, Амстердам, Мюнхен, Венецию и другие. Кажется, это были последние полеты авиаперевозчика. С 17:00 по Москве Европа начала закрывать воздушное пространство для всех российских самолетов. Суммарно полет над своими территориями запретили более 20 стран, а воскресным вечером Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетов. В Европе теперь нельзя садиться, взлетать и пролетать через нее. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Введенные ограничения поддержал и венгерский лоукостер Wizz Air. Он отменил все рейсы из России и в Россию на неопределенный срок.

Корреспондент MSK1.RU поговорила с руководителем аналитической службы Агентства «АвиаПорт» Олегом Пантелеевым, чтобы узнать, что ждет российские авиакомпании после ввода санкций.

Как теперь будет выглядеть полет из Москвы в Калининград
Как теперь будет выглядеть полет из Москвы в КалининградФото: Уважаемые пассажиры / Telegram.org
ПоделитьсяПоделиться

— Как теперь летать в Европу?

— Полеты в страны ЕС для россиян при наличии визы возможны через третьи страны. Наиболее удобные варианты стыковочных рейсов в Турции.

— А в Штаты?

— Через Турцию или ОАЭ. Ну или через страны Европы — спустя 20 лет.

— Новые транспортные санкции фактически отрезали доступ к Калининграду. Как теперь летать туда?

— Полеты в Калининградскую область можно осуществлять над нейтральными водами в Балтике. С этой точки зрения единственная проблема заключается в увеличении протяженности воздушных трасс и продолжительности полета. При полете из московских аэропортов к привычному маршруту добавится 500 километров, может, чуть больше. При полетах из Санкт-Петербурга разница будет меньше. Увеличение протяженности маршрута и времени полета приведет к росту расходов на топливо. Оценивать изменение тарифов не готов — слишком неопределенная ситуация.

— Что теперь будет с ценами на билеты?

— Сложно сказать. Дело в том, что рыночное ценообразование в этой ситуации едва ли будет актуально, скорее, стоит ожидать мер поддержки со стороны государства. Возможно, это поможет сохранить цены на полеты в приемлемых для населения рамках.

Флот авиакомпании S7 в основном состоит из самолетов Airbus. Теперь их запрещено продавать российским авиаперевозчикам
Флот авиакомпании S7 в основном состоит из самолетов Airbus. Теперь их запрещено продавать российским авиаперевозчикамФото: Олег Каргополов / 74.RU
ПоделитьсяПоделиться

— Странам ЕС теперь запрещено продавать российским авиакомпаниям самолеты. При этом лайнеры Airbus (по данным РБК — 322 самолета) обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране. Что будет с иностранными самолетами, которыми сейчас владеют российские авиаперевозчики?

— У европейских лизинговых компаний есть только один путь — отозвать самолеты. На это дается фактически месяц. Лизинговые компании из других стран тоже с высокой долей вероятности потребуют вернуть самолеты. Но не исключено, что некоторые из них будут готовы рассматривать вариант продажи этих самолетов России.

— Могут ли авиакомпании полностью заменить иностранные самолеты на отечественные?

— Может быть, у нас есть 3–4 эскплуатанта, у которых в парках есть самолеты Ан-2, Як-40, Ан-24. Но в общем-то, практически все магистральные самолеты либо иностранного производства, либо имеют комплектующие иностранного производства. В этом случае возникают сложности с получением запчастей, применяемых при техническом обслуживании и ремонте самолетов. На сегодняшний день еще не завершено создание версии самолета Sukhoi Superjet New с импортозамещением деталей. Теперь европейские поставщики должны отказаться от поставок комплектующих для Superjet в адрес российского производителя. Это означает, что нужно искать какие-то варианты, как можно ускорить программу импортозамещения, чтобы можно было комплектовать отечественные самолеты изделиями отечественного же производства.

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетов
Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетовФото: Алексей Волхонский / V1.RU
Как теперь будет выглядеть полет из Москвы в Калининград
Как теперь будет выглядеть полет из Москвы в КалининградФото: Уважаемые пассажиры / Telegram.org
Флот авиакомпании S7 в основном состоит из самолетов Airbus. Теперь их запрещено продавать российским авиаперевозчикам
Флот авиакомпании S7 в основном состоит из самолетов Airbus. Теперь их запрещено продавать российским авиаперевозчикамФото: Олег Каргополов / 74.RU

Самую оперативную информацию о жизни столицы теперь можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашего инстаграма.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

VOROBEJ
На Цирконе быстрее и спрашивать разрешения не надо
nuga
расстроятся Собчак и К и прочая тусовка с олигархами,которые два года ради паспортов и обедов в Милане,агрессировали в компанию вакцинации,предлагая ввести принудительное иглоукалывание( декабрь сходка РСПП) Наказание настигло,санкции пришли. Пытаются отбиться от них и доказать свою любовь к западу,подняв вой в соцсетях,как только беженцы появились,смекнули быстро,чем грозит спецоперация лично им.
Денеб
Если неохота переть к гостеприимным туркам, то в Европу можно попасть через Эстонию, Таллинн....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний