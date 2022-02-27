Глава делегации Мединский: представители РФ сегодня до 15 часов будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле

«Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель, — цитирует Мединского РИА Новости. — Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны».
При этом глава российской делегации уточнил, что речь идет о местном времени — по белорусскому времени до 15:00.