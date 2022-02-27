FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Глава делегации Мединский: представители РФ сегодня до 15 часов будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле

Глава делегации России на переговорах с Украиной в Белоруссии Владимир Мединский заявил, что представители РФ сегодня, 27 февраля, будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле до 15.00.

13
Печать

«Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас — полдень. До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель, — цитирует Мединского РИА Новости. — Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны».

При этом глава российской делегации уточнил, что речь идет о местном времени — по белорусскому времени до 15:00.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

260602101
Мединский - глава делегации ? Казалось ничем нельзя больше было унизить Украину, но снизу постучали......
hal9000
Отправьте туда Мартиросяна Ревву и Батруду...те точно найдут общий яхык..Шнура еще...хотя Шнур дров наломает...
Ivanov11
Российский МИД , последние годы , при Лаврове , клоуны редкостные … Решения принимают сами в своей голове … Они бы ждали для переговоров на Чукотке … Им же Зеленский сказал , что на территории пособников окупантов они встречаться не будут !!! Это же логично !!! Надо в Баку встречаться , азербайджанцы себя не запятнали , как белорусы .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний