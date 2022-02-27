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Место встречи меняется без договоренности. Украинская и российская делегации встретятся на берегу Припяти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заверил его в полной безопасности предстоящей встречи. Правда, состоится она не в Гомеле.

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Президенты двух стран перенесли место встречи — уже без предварительной договоренности: украинская делегация встретится с российской на украинско-белорусской границе, у реки Припять.

Александр Лукашенко принял на себя обязательство, по которому во время прибытия украинской делегации, переговоров и ее отъезда на земле останутся все размещенные на белорусской земле самолеты, геликоптеры, вертолеты и ракеты.

Ранее Украина отказалась от переговоров, запланированных на 27 февраля в Гомеле. О том, что украинская делегация не приедет, сказал президент Владимир Зеленский — украинскую власть не устроила страна, выбранная для переговоров. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что именно украинская сторона выбрала Гомель для их проведения. Российская делегация все же обозначила время ожидания — до 15:00. По истечении этого срока СМИ сообщили, что и российская, и украинская делегации выехали на переговоры.

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Комментарии (19)

Slawa spb
Нацистов надо уничтожить, покоя они не дадут. Моисей тоже уничтожил несколько тысяч таких же- и его признали святым.
orlovandrei1986
хоть бы мир...
задолбала война
всё только хуже с каждым днём...
а впереди лето - сезон отпусков...
Ruth D. Armstead
Символично, однако...
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