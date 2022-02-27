Место встречи меняется без договоренности. Украинская и российская делегации встретятся на берегу Припяти

Президенты двух стран перенесли место встречи — уже без предварительной договоренности: украинская делегация встретится с российской на украинско-белорусской границе, у реки Припять.

Александр Лукашенко принял на себя обязательство, по которому во время прибытия украинской делегации, переговоров и ее отъезда на земле останутся все размещенные на белорусской земле самолеты, геликоптеры, вертолеты и ракеты.

Ранее Украина отказалась от переговоров, запланированных на 27 февраля в Гомеле. О том, что украинская делегация не приедет, сказал президент Владимир Зеленский — украинскую власть не устроила страна, выбранная для переговоров. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что именно украинская сторона выбрала Гомель для их проведения. Российская делегация все же обозначила время ожидания — до 15:00. По истечении этого срока СМИ сообщили, что и российская, и украинская делегации выехали на переговоры.