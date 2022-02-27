Генпрокуратура пригрозила 20 годами и делами о госизмене за помощь Украине

В официальном канале Генпрокуратуры России в Telegram появилась памятка о том, что за финансовую и материально-техническую помощь Украине можно попасть под статью о госизмене.



«Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)», — говорится в сообщении.

