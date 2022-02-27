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Генпрокуратура пригрозила 20 годами и делами о госизмене за помощь Украине

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В официальном канале Генпрокуратуры России в Telegram появилась памятка о том, что за финансовую и материально-техническую помощь Украине можно попасть под статью о госизмене.

«Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что наказанием по этой статье может быть лишение свободы на срок до 20 лет.

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Комментарии (7)

266410437
Почему ЦБ РФ тогда не запретить частные переводы на Украину? Что за бред вообще происходит. уже что войну обьявили официально? Перевел 100 руб. знакомому украинцу и на 20 лет в тюрьму?
266410437
А в Афганистане военнослужащие ВС СССР делились консервами с местными в кишлаках и никто на 20 лет не сажал.
Времена и нравы теперь иные?
Цитата Лаврова
Ахеджакова отправила 10000$ и кило соплей в помощь армии Украины.
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