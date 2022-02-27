Авиааномалия в небе над Петербургом. Горожане массово наблюдали самолеты, которых не видно на карте

Ну теперь если какая из фиговин вылетит из России, то ее не перепутают с гражданским самолетом, вот почему небо над ЕС закрыто, экономические санкции - вторичны. Так что военным самолетикам где резвиться-то? Над Васькой, хотя и у нас в Озерках что-то в небе дребезжало. Надеюсь не столкнутся.