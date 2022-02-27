Авиааномалия в небе над Петербургом. Горожане массово наблюдали самолеты, которых не видно на карте

Около 18:00 в небе над Петербургом стали появляться белые полосы. Самолеты видели в районе проспекта Авиаконструкторов, Московских ворот, на Васильевском острове.
«Над Васильевским островом примерно с 18 до 18:40 в разных направлениях и с разной траекторией летали то ли самолеты, то ли.. Большинство объектов вылетало со стороны Финского залива и летели в сторону острова и над ним. Около 25 объектов за 30–40 минут. Некоторые навстречу друг другу», — рассказала жительница Васильевского острова Оксана.
На карте сервиса Flightradar, который отслеживает перемещение гражданских и частных бортов, никаких аномальных объектов над Петербугом не наблюдалось. Только рейсы гражданской авиации.
Flightradar «видит» положение воздушного судна только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B, и тот включён.