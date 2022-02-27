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Авиааномалия в небе над Петербургом. Горожане массово наблюдали самолеты, которых не видно на карте

Непривычное скопление самолетов в небе над Петербургом потревожило горожан вечером 27 февраля. Увидеть борта на специализированном сервисе не удалось.

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Фото: читатель «Фонтанки»
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Около 18:00 в небе над Петербургом стали появляться белые полосы. Самолеты видели в районе проспекта Авиаконструкторов, Московских ворот, на Васильевском острове.

«Над Васильевским островом примерно с 18 до 18:40 в разных направлениях и с разной траекторией летали то ли самолеты, то ли.. Большинство объектов вылетало со стороны Финского залива и летели в сторону острова и над ним. Около 25 объектов за 30–40 минут. Некоторые навстречу друг другу», — рассказала жительница Васильевского острова Оксана.

Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру»
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На карте сервиса Flightradar, который отслеживает перемещение гражданских и частных бортов, никаких аномальных объектов над Петербугом не наблюдалось. Только рейсы гражданской авиации.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24
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Flightradar «видит» положение воздушного судна только в случае, если оно оснащено транспондером типа ADS-B, и тот включён.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру»
Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

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Комментарии (45)

lamer
Начиная с 1979 года (мое светлое детство), в небе над Целиноградом каждый час транспортники летали в южном направлении. Флайтрадаров тогда не было, но курс на ДРА был очевиден.
Ну летают, а вам это вот очень важно? Поди опять беспокоитесь о беременных пенсионерах, которые недоедают?
Иван 2пырьев
Путриорты-победители нацизма, не пишите тут, экономьте деньги на электричество. Через неделю в очереди за макарошками-всегда-в-одну-цену все и обсудите
Mira7
Ну теперь если какая из фиговин вылетит из России, то ее не перепутают с гражданским самолетом, вот почему небо над ЕС закрыто, экономические санкции - вторичны. Так что военным самолетикам где резвиться-то? Над Васькой, хотя и у нас в Озерках что-то в небе дребезжало. Надеюсь не столкнутся.
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