FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
СРОЧНО

В СПб смягчат ковидные ограничения

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

10
Печать

Российский лидер Владимир Путин готов вести переговоры о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телекомпании CNN.

«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — цитирует Пескова ТАСС 15 февраля.

Информацию о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, РФ ни для кого не представляет угрозы.

При этом Москва в конце 2021 года передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности. Письменный ответ был получен в январе. Главное требование — нерасширение альянса на восток — западные партнеры проигнорировали, отметил Песков. Москва рассчитывает на отказ от расширения НАТО на восток и от включения в состав блока Украины, а также на ограничение размещения вооружений на украинской территории.

США несколько недель подозревают Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения. Десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Nothing
Что ж ты фраер сдал назад?)))
VKuser86752872
Напоминает драку самцов за право быть первым на загулявшей самке... Да, самку и не спрашивают при этом. Терпи, как говорится... стерпится-слюбится...А ведь могла и сама выбрать, если бы поскромнее была... А то все за богатого хочу, за богатого. Надо по любви... За своего, а не за иноземца.
RMN
Точно, инфицировал. Нагнал войск на границу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний