В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Российский лидер Владимир Путин готов вести переговоры о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телекомпании CNN.



«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — цитирует Пескова ТАСС 15 февраля.



Информацию о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, РФ ни для кого не представляет угрозы.

