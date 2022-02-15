В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Российский лидер Владимир Путин готов вести переговоры о гарантиях безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телекомпании CNN.
«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — цитирует Пескова ТАСС 15 февраля.
Информацию о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, РФ ни для кого не представляет угрозы.
При этом Москва в конце 2021 года передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности. Письменный ответ был получен в январе. Главное требование — нерасширение альянса на восток — западные партнеры проигнорировали, отметил Песков. Москва рассчитывает на отказ от расширения НАТО на восток и от включения в состав блока Украины, а также на ограничение размещения вооружений на украинской территории.
США несколько недель подозревают Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения. Десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину.