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«Врали, врут и будут врать». Захарова прокомментировала слова Салливана о возможном вторжении РФ на Украину

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. При этом она напомнила об истории с фальсификацией доказательств для американской операции в Ираке.

«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», — написала Захарова 13 февраля в своем Twitter.

Представитель МИД РФ процитировала Салливана, который призвал мир быть готовым к тому, «что Россия создаст предлог для нападения на Украину».

«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — резюмировала Захарова.

Напомним, что США обвиняют Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения.

На фоне эскалации конфликта официальный Киев запросил в течение 48 часов встречу с Россией и другими странами в рамках Венского документа.

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Комментарии (26)

piterez
Врали - про то, что пенсионный возраст поднимать не будут,
Врут - про то, что инфляция у нас меньше 10%,
Будут врать - про то, что жить нам с путинской мафией станет лучше...

Маша, почему нам можно, а им нельзя?
AndrewBarsik
Вполне возможно, что Салливан лучше, чем кто бы то ни было, знает - будет война или нет и чем она закончится, а мнение командования вторгающейся армии по вопросу "воевать или не воевать" уже никого не интересует. "Интервенты" узнают о том, что они "вторглись" из американских СМИ. А также о том, что им дали отпор и под угрозой санкций они отступили. Те, кто не поверит и начнет спорить, быстро пожалеют и будут публично извиняться еще более убедительно, чем единорос Закускин перед чеченкой. Бункерный получит порцию уже заготовленных розг от заокеанских хозяев . Свободная пресса обьяснит, что тиран струсил и включил заднюю. Мировой порядок после этой порки изменится существенно. Обратимся с молитвой к Всевышнему, чтобы при этом не пострадал ни один солдат ни с одной стороны.
Danik
Надо уметь делать дело!
Они про Украину!
Мы про Россию! Про базы вокруг, про авиацию НАТО в Приппалтике, про НАТО у ворот, про маневры США в Черном море, про ....
Про угрозу войны со стороны США для России! И истерить с фактами.
Задавать вопрос: Когда нападут на Россию?
Созывать Совет Безопасности ООН на эту тему. Все же Россия - постоянны
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