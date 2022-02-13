«Врали, врут и будут врать». Захарова прокомментировала слова Салливана о возможном вторжении РФ на Украину

«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», — написала Захарова 13 февраля в своем Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. При этом она напомнила об истории с фальсификацией доказательств для американской операции в Ираке.

Представитель МИД РФ процитировала Салливана, который призвал мир быть готовым к тому, «что Россия создаст предлог для нападения на Украину».



«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — резюмировала Захарова.



Напомним, что США обвиняют Россию в подготовке к вторжению на Украину и даже называют дату — 16 февраля. Российская сторона опровергает эти подозрения.



На фоне эскалации конфликта официальный Киев запросил в течение 48 часов встречу с Россией и другими странами в рамках Венского документа.

