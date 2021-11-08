«Какой смысл, если в метро все нос к носу». Шесть проблем системы QR-кодов в Петербурге

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С 30 октября по 7 ноября в музеях, театрах и гостиницах Петербурга проходил тест-драйв ковидных QR-кодов. А с 8 ноября список мест, куда вход без антител запрещен, пополнили выставки, концертные площадки, кинотеатры и дома отдыха. Вице-губернатор Борис Пиотровский оценил первый опыт как «позитивный», но не исключил корректировки правил и алгоритма проверки. Пока чиновники анализируют итоги недельного пилота, «Фонтанка» попросила читателей поделиться впечатлениями от использования QR-кодов.

1. Конфликты



В первый же день работы по новым правилам случилась потасовка в главном музее Петербурга. 30 октября сотрудник Эрмитажа сломал нос молодому человеку, который вместе со спутницей пытался зайти в музей через выход. В музее отмечали, что вспылил мужчина на фоне нервозности из-за пандемии.

О новых конфликтах не сообщалось. «Посетители выглядели подготовленными к новым правилам, держали коды сразу наготове при подходе к входным зонам музея», — прокомментировали в пресс-службе. Сам Эрмитаж, чтобы избежать очередей и нарушения дистанции, не продавал билеты в кассах, только онлайн на сайте и по сеансам. Проверка кодов производилась до турникетов и гардероба, затруднений входа это не вызывало, уточнили в музее.

Введение QR-кодов людей не испугало, считают в Эрмитаже. «Желающих было немало, почти все билеты раскупались. Стоит отметить, что было много посетителей из Москвы», — рассказали в пресс-службе. Но, судя по всему, ковидные ограничения позволили Эрмитажу избежать ажиотажа во время нерабочей недели. С 30 октября по 7 ноября количество посетителей в Эрмитаже осталось на прежнем уровне — не увеличилось и особенно не уменьшилось, сообщили в музее.



Отток посетителей заметил Русский музей. В этом году с 4–7 ноября его посетило 17 193 человека, в 2020-м в эти же даты — 21 029 человек, сообщили в пресс-службе. При проверке QR-кодов не возникало затруднений, очередей на входе не было, уверяют в организации. 2. Очереди и сбои

Но похвастаться выверенной маршрутизацией потоков смогли не все. Как и опасались чиновники Смольного, требование верифицировать личность обладателей QR-кода привело к дополнительным очередям.

Так, петербурженка Мария, которая во время нерабочих дней посетила Концертный зал Мариинского театра и Учебный театр «На Моховой», рассказала, что помимо традиционной очереди на проверку билетов ей пришлось отстоять очередь на проверку QR-кодов. Ждать в обоих случаях надо было уже внутри, и опаздывающие на представление зрители держали эмоции при себе. «Все были готовы к тому, что теперь везде такие дополнительные проверки», — говорит Мария. Паспорт спросили только в Учебном театре, но настаивать не стали. «У меня были только права, и я назвала номер паспорта, пропустили», — рассказывает она.



А вот посетители Музея Фаберже жаловались на очереди сверх нормы вслух. Как и Эрмитаж, музей продавал билеты по временным слотам — на каждые 10 минут. Но пришедшие к назначенному сроку на выставку Сальвадора Дали были вынуждены становиться в очередь, конкурируя за право войти с теми, кто еще не купил билет. «Очереди две, но вход все равно один. В итоге 40 минут ожидания под дождем, конечно же, без всякой социальной дистанции», — делится впечатлениями жительница Петербурга Галина. По ее словам, QR-код сначала нужно было показать охраннику (без проверки), а потом его уже сканировали и сверяли с паспортом две сотрудницы. Уже после этого поток разделяли — безбилетники шли в кассу, остальные сразу в гардероб. Каких-то попыток организовать очередь и сначала пускать тех, у кого в билете стоит более ранее время, сотрудники не делали. Впрочем, по просроченным билетам пускали без проблем. Проходящие мимо интересовались, можно ли попасть в музей по ПЦР, но, получив отрицательный ответ, попыток штурма не предпринимали.



«Ходили в Эрмитаж 3 ноября, куар-код просканировался со второго раза», — рассказывает Анна. Впрочем, в этот раз все обошлось мирно — очереди не было, а паспорт не спрашивали.

Сбои возникают и на стороне самих Госуслуг. Утром 8 ноября петербуржцы вместе с другими россиянами обнаружили, что срок действия их кодов резко сократился. Граждане, бросившиеся проверять свои ковидные пропуска, обвалили сайт Госуслуг. Спустя несколько часов проблему устранили, но «под шумок» продлилось действие QR-кодов у некоторых переболевших.

3. Формальные проверки

Другие жители и гости столицы рассказали, что не заметили очередей. При этом где-то QR-коды только смотрели, где-то сканировали, но верили на слово и паспорт не спрашивали — хотя требование подтверждать код удостоверением личности содержится в методических рекомендациях Смольного.

Петербурженка Татьяна пришла в Александринский театр в компании сестры, приехавшей из Москвы. «У меня код проверили дважды — сначала просто наличие на входе, потом уже внутри. Причем у меня один охранник проверял планшетом, а у моей сестры из Москвы другой — у него был для этого специальный сканер. Почему-то у них было разделение. А вот паспорт не проверяли», — рассказывает она. В Музее театрального и музыкального искусства паспорт посмотрели. А вот проверить QR-код сотрудникам предложила сама посетительница.



«Куар-коды спрашивали, считывали, но документы с ФИО просили в 50% случаев», — рассказывает читатель «Фонтанки» tanyatsyn в Instagram.

«Посетили с сыном Зоологический музей, код проверяли на входе, паспорт не спрашивали, никаких очередей, хотя народу в музее было много», — делится в той же соцсети ekaterina_deineko_spb.

«Сходил на новую сцену Александринского театра. Охранник сканировал код, документ не проверил, но спросил дату моего рождения», — пишет drlobanov.

Ранее предприниматели выражали опасения, что требование показать удостоверение личности может спровоцировать недовольство у посетителей и даже конфликты, разрешить которые сотрудники не всегда в состоянии.

А вот в театре «Мюзик-Холл» подошли к новым обязанностям максимально серьезно. «Было ощущение, что контролеры жили в предвкушении чего-то подобного — проверяли коды и данные максимально ревностно. Было забавно, когда мой друг показал код одному сотруднику, тот отсканировал его, сверил с паспортом, разрешил другу пройти; но он не успел пройти и двух шагов, как его буквально за руку схватил следующий контролёр, чтобы совершить те же самые манипуляции», — рассказывает читатель «Фонтанки» Иван.



4. Безопаснее не стало

Посетители музеев и театров в целом довольны тем, как работает система. «Ходили в Мариинку. Всё норм. Вполне удобно и однозначно спокойнее», — пишет в Instagram ssteklyannikova0308. Петербуржцы, тестировавшие систему QR-кодов в Москве, обращают внимание на уменьшение числа посетителей — даже в топовых музеях. «Определенные плюсы есть, народу нет», — сообщает по итогам визита в Третьяковскую галерею mashamamaali.

Но другие выражают сомнения, что QR-коды реально перевели учреждения культуры в ковид-фри режим. «В воскресенье, 7 ноября, были в Русском музее. Последний день локдауна, все в городе закрыто, но очереди на вход не было, охранник проверил только QR-код через сканер, паспорт не просил и пустил внутрь. А потом в музей пришло очень много людей. Почти все в масках, но у многих спущенных под нос, замечаний никто не делал. Дистанцию никто не соблюдал», — рассказал житель Северной столицы Илья.

«В музее спросили и код, и паспорт. Из-за проверки документов образовались очереди. В театре проверили только код. У сотрудника немного телефон глючил, но в целом все было быстро. Но какой в этом смысл, если в метро все и так едут нос к носу?» — недоумевает пользователь Instagram dasmi20_04.

5. QR—код не получить

Петербуржцы, устремившиеся в пункты вакцинации перед массовым внедрением QR-кодов, выяснили, что для получения ковидного пропуска иногда приходится приложить дополнительные усилия. Некоторым код приходит не сразу, и для ускорения процесса приходится писать в техподдержку. Представители старшего поколения испытывают сложности с регистрацией на Госуслугах. Для них власти обещают выдавать специальный городский QR-код прямо после второй прививки. Тем, кто вакцинировался раньше, можно будет обратиться в медицинскую организацию. Система заработает с 15 ноября.

Проблемы возникли и у тех, кто болел COVID-19 неофициально. Власти Петербурга стали ставить диагноз «задним числом» тем, кто принесет положительный ПЦР или антиген-тест, сделанный за последние полгода. Но вот тест на антитела не дает воспользоваться опцией. 6. Иностранные вакцины не принимаются

Пока без QR-кодов остаются и иностранцы, которые привиты зарубежными вакцинами. Минкульт в период нерабочих дней разрешил пускать их в музеи и театры по ПЦР. Но в городском 121-м постановлении такой опции не предусмотрено. Если правила не изменятся, то туристы и проживающие в Северной столице экспаты и члены их семей вскоре лишатся возможности ходить на деловые мероприятия, в магазины и рестораны.

Россиянам, которые успели привиться импортной вакциной, ставить поверх нее российскую прививку власти Северной столицы ближайшие полгода не советуют — это время им придется фактически перейти в режим самоизоляции.



Опробовали ли вы уже QR-коды в Петербурге? Ходил в музей (театр). Все спокойно, остался доволен Недоволен. При проверке очереди, сбои, конфликтные ситуации Не имею QR-кода, но смог войти без него или по чужому Не имею QR-кода и не ходил туда, где он нужен