«Уголовная ответственность». Смольный рассказал, чем грозит подделка QR-кода

Тестирование механизма QR-кодов в музеях и театрах Петербурга во время локдауна можно считать успешным. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский.
«Опыт, который в первые дни мы получили, достаточно позитивный. У всех все получается», — отметил он. При этом вице-губернатор не исключил корректировок по итогам пилота. «Будем смотреть, нужно ли что-то подкорректировать, в том числе по поводу алгоритма проверки документов», — сказал чиновник.
Сейчас вместе с QR-кодом нужно предъявить паспорт или военный билет.
За любое нарушение коронавирусных правил может грозить как административная, так и уголовная ответственность, заявил вице-губернатор. Подделку QR-кодов, в частности, можно отнести к подделке медицинских документов. По его словам, в этом случае нарушителю грозит уголовная ответственность. «В случае нарушения и попытки обмануть может быть вызвана полиция, далее будет вестись разговор в другой плоскости», — сказал Пиотровский.