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«Уголовная ответственность». Смольный рассказал, чем грозит подделка QR-кода

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Тестирование механизма QR-кодов в музеях и театрах Петербурга во время локдауна можно считать успешным. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский.

«Опыт, который в первые дни мы получили, достаточно позитивный. У всех все получается», — отметил он. При этом вице-губернатор не исключил корректировок по итогам пилота. «Будем смотреть, нужно ли что-то подкорректировать, в том числе по поводу алгоритма проверки документов», — сказал чиновник.

Сейчас вместе с QR-кодом нужно предъявить паспорт или военный билет.

За любое нарушение коронавирусных правил может грозить как административная, так и уголовная ответственность, заявил вице-губернатор. Подделку QR-кодов, в частности, можно отнести к подделке медицинских документов. По его словам, в этом случае нарушителю грозит уголовная ответственность. «В случае нарушения и попытки обмануть может быть вызвана полиция, далее будет вестись разговор в другой плоскости», — сказал Пиотровский.

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Комментарии (11)

ProstoZloy
Интересное кино: теперь проводить над людьми медицинские эксперименты, за которые нацистских "врачей" судили в Нюрнберге, можно совершенно безнаказанно. Зато попытка избежать печальной участи узника концлагеря влечет за собой уголовную ответственность.
Не приходится удивляться, что современные школьники путаются, кто же одержал победу в Великой отечественной.
VKuser4636990
далее будет вестись разговор в другой плоскости», — сказал Пиотровский.
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Знаем, будете ломать носы.
shipland1
Qr-код не является официальным документом! О какой подделке идет речь?!
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