«Уголовная ответственность». Смольный рассказал, чем грозит подделка QR-кода

Тестирование механизма QR-кодов в музеях и театрах Петербурга во время локдауна можно считать успешным. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский.



«Опыт, который в первые дни мы получили, достаточно позитивный. У всех все получается», — отметил он. При этом вице-губернатор не исключил корректировок по итогам пилота. «Будем смотреть, нужно ли что-то подкорректировать, в том числе по поводу алгоритма проверки документов», — сказал чиновник.

