«Подождать полгода и привиться отечественной». Смольный рассказал, что делать россиянам, уколовшимся иностранной вакциной

Россияне, которые привились иностранной вакциной, не смогут посещать музеи, театры, рестораны. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 ноября глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Ни одна из импортных вакцин на данный момент не зарегистрирована [в России]. На текущий момент фактом подтверждения является вакцинация препаратом, который используется в РФ. Как только полгода пройдет, гражданин может вакцинироваться любой из доступных вакцин и жить привычной жизнью», — сказал он.

