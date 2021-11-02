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«Подождать полгода и привиться отечественной». Смольный рассказал, что делать россиянам, уколовшимся иностранной вакциной

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Россияне, которые привились иностранной вакциной, не смогут посещать музеи, театры, рестораны. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 ноября глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Ни одна из импортных вакцин на данный момент не зарегистрирована [в России]. На текущий момент фактом подтверждения является вакцинация препаратом, который используется в РФ. Как только полгода пройдет, гражданин может вакцинироваться любой из доступных вакцин и жить привычной жизнью», — сказал он.

При этом делать укол российским препаратом поверх иностранного Дмитрий Лисовец не советует. «Есть рекомендация, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции осуществляется раз в полгода», — подчеркнул он.

Тем людям, которые имеют медотвод от вакцинации, следует воздержаться от посещения общественных мест, добавил глава комздрава.

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Комментарии (5)

Киргуду
Т.е. тем, кто был в командировке или на обучении предлагается полгода сидеть на шее родственников, т.к. работать они тоже не смогут.
260602101
Помню захожу я в советский магазин - там картоха лежит и свекла..больше ничего...нет еще плакат был " Советское - значит лучшее! "
266421486
Что значит подождать полгода, эти квадратные метки навечно что ли? Доиграетесь с народом, клал народ в большинстве на ваши коды
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