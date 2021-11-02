«Подождать полгода и привиться отечественной». Смольный рассказал, что делать россиянам, уколовшимся иностранной вакциной

Россияне, которые привились иностранной вакциной, не смогут посещать музеи, театры, рестораны. Об этом заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 2 ноября глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Ни одна из импортных вакцин на данный момент не зарегистрирована [в России]. На текущий момент фактом подтверждения является вакцинация препаратом, который используется в РФ. Как только полгода пройдет, гражданин может вакцинироваться любой из доступных вакцин и жить привычной жизнью», — сказал он.
При этом делать укол российским препаратом поверх иностранного Дмитрий Лисовец не советует. «Есть рекомендация, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции осуществляется раз в полгода», — подчеркнул он.
Тем людям, которые имеют медотвод от вакцинации, следует воздержаться от посещения общественных мест, добавил глава комздрава.