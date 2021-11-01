Минкульт разрешил федеральным театрам и музеям пускать иностранцев по ПЦР

Министерство культуры направило 1 ноября подведомственным театрам и музеям приказ, согласно которому они смогут принимать в период нерабочих дней не только россиян, имеющих QR-коды, но и иностранцев — тех, у кого есть в бумажной форме отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции. Причем оно должно быть проведено не ранее чем за сутки до планируемого посещения учреждения культуры.



Речь в документе идет о работе федеральных музеев и театров в период с 30 октября по 7 ноября.

