Минкульт разрешил федеральным театрам и музеям пускать иностранцев по ПЦР

Министерство культуры направило 1 ноября подведомственным театрам и музеям приказ, согласно которому они смогут принимать в период нерабочих дней не только россиян, имеющих QR-коды, но и иностранцев — тех, у кого есть в бумажной форме отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции. Причем оно должно быть проведено не ранее чем за сутки до планируемого посещения учреждения культуры.
Речь в документе идет о работе федеральных музеев и театров в период с 30 октября по 7 ноября.
Ранее минкульт приказал подведомственным учреждениям, кроме театров и музеев, приостановить работу на этот срок. А после завершения нерабочих дней — продолжить работу с учетом решений органов власти субъектов Федерации.
Всю информацию о том, что и как работает в Петербурге в нерабочие дни, «Фонтанка» собрала в отдельном материале.