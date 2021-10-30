В Петербурге локдаун. По каким правилам будет жить город до 7 ноября и после

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







За последние две недели правительство Петербурга трижды переписывало 121-е коронавирусное постановление и трижды давало разъяснения к нему. Актуальные версии можно найти здесь и здесь.

Как будут работать магазины?

С 30 октября по 7 ноября в обычном режиме работают аптеки, продуктовые магазины и те торговые точки, где доля продовольственных товаров и товаров первой необходимости в ассортименте превышает 30%. Список таких товаров перечислен в распоряжении Минпромторга и дополнительно расширен Смольным.



Таким образом, право на торговлю сохраняется у алкомаркетов, зоомагазинов, АЗС, цветочных магазинов, магазинов автозапчастей, оптики и газетных павильонов. Также работать могут табачные лавки, любые киоски и торговые автоматы.

Другие магазины, не попавшие в список исключений, должны закрыться или вести деятельность как пункт выдачи заранее оплаченных заказов (без доступа посетителей в торговые залы).

Островным павильонам работать можно, кроме контактных услуг. Те, кого касаются ограничения, начнут пускать посетителей по QR-кодам с 1 декабря.

Как будут работать рестораны?

Разрешено работать в обычном режиме ресторанам на вокзалах и в аэропорту и столовым при предприятиях.

Рестораны и кафе при гостиницах и хостелах с 06:00 до 23:00 смогут работать во время локдауна при условии, что будут обслуживать только постояльцев.

Любые заведения могут работать навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл «заказ» — «оплата» — «получение»). Посетители могут посещать туалетную комнату.



Рестораны на фуд-кортах смогут работать на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания.

С 8 ноября: разрешена работа общепита с 6:00 до 23:00.

С 1 декабря: вводится доступ по QR-коду.

Какие услуги будут доступны?

С 30 октября по 7 ноября запрещен допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок.

Остановлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти, в том числе МФЦ. Исключение — регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти. МФЦ также могут выдавать документы.

Библиотекам работать запрещено.

Частично смогут работать салоны красоты (можно оказывать парикмахерские услуги) и бани (можно помывочным зонам). Предоставление услуг косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев прекращается.

Ветеринарные клиники могут оказывать услуги экстренной ветеринарной помощи.

Можно работать отделениям «Почты России» и предприятиям, оказывающим финансовые услуги (банки, ломбарды, микрофинансовые организации).



Продолжат работу станции технического обслуживания автомобилей, в том числе осуществляющие шиномонтаж.

С 8 ноября оказание услуг возобновляется.

С 15 ноября: доступ в бассейны, фитнес-клубы и на церемонии бракосочетания (за исключением молодоженов) осуществляется по QR-коду.

Какие развлечения будут доступны?

На период нерабочих дней закрываются аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, а также другие объекты развлечения и досуга, в том числе детские игровые комнаты, детские развлекательные центры.

Запрещено работать выставкам, кинотеатрам, концертным площадкам, циркам.

Запрещено кататься на речных трамвайчиках.

Кому можно

Театры и музеи могут работать по QR-кодам (при справке о медотводе нужен ПЦР). Доступ организованных детских групп запрещен.

Зоопаркам работать можно на открытом воздухе.

С 8 ноября: музеи, выставки, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки пускают по QR-кодам.

Цирки, концертные залы, кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств, объекты развлечения и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы смогут работать только до 23:00.



С 15 ноября: бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения пускают по QR-кодам.

Какие мероприятия разрешены?

С 30 октября по 7 ноября останавливается проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов).

Исключение: официальные мероприятия, организуемые исполнительными органами государственной власти Петербурга, а также мероприятия, согласованные с управлением Роспотребнадзора.

С 8 ноября: мероприятия с численностью до 40 человек нужно согласовать с властями. Для их посещения понадобится QR-код.

Спортивные мероприятия пройдут с 30-процентной загрузкой.

Как будут работать гостиницы?

С 30 октября по 7 ноября для заселения в гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за три дня до заселения (детям до 18 лет только ПЦР-тест). Люди старше 60 лет могут предоставить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании в бумажном виде.



Рестораны при гостиницах могут работать с 6 утра до 23:00, если будут обслуживать только постояльцев.

После 8 ноября: согласно 121-му постановлению для заселения в дома отдыха будет нужен QR-код или ПЦР (для детей до 18 лет только ПЦР, для людей старше 60 лет — можно подтвердить иммунный статус бумажной справкой). Согласно методическим рекомендациям, то же касается санаториев, детских лагерей и иных объектов санаторно-курортного лечения и отдыха. Правила работы гостиниц не определены.

Как будет оказываться медицинская помощь?

Учреждения, подведомственные городскому комитету по здравоохранению, с 1 по 3 ноября будут работать в текущем режиме. С 4 по 7 ноября в учреждениях усилят дежурные составы. Режим работы прививочных кабинетов с 1 по 7 ноября не изменится.

В период нерабочих дней стоматологии будут оказывать экстренную помощь.

Как будет работать транспорт?

В нерабочие дни общественный транспорт Петербурга будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. Часть автобусов будут ходить по расписанию будних дней.



Как будут проверять QR—коды?

C 30 октября по 7 ноября QR-коды понадобятся для заселения в гостиницы, а также для доступа в музеи и театры. В отелях заменой может стать отрицательный ПЦР-тест или бумажная справка о вакцинации или перенесенном заболевании (для людей старше 60 лет). В музеях и театрах заменой QR-кода может стать справка о медотводе, но понадобится отрицательный ПЦР.

Получить QR-код можно на портале Госуслуг. С 1 ноября в Петербурге начнут выдавать сертификаты о вакцинации сразу с QR-кодом.

Во всех сферах, где вступает требование о QR-кодах, подтверждать их придется с предъявлением паспорта.

Иностранцы, привитые российскими вакцинами, смогут предоставить бумажную справку. Те, кто привит зарубежными, пока попасть в музеи, театры, рестораны и на мероприятия не смогут.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

