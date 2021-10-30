В Петербурге локдаун. По каким правилам будет жить город до 7 ноября и после

За последние две недели правительство Петербурга трижды переписывало 121-е коронавирусное постановление и трижды давало разъяснения к нему. Актуальные версии можно найти здесь и здесь.
Как будут работать магазины?
С 30 октября по 7 ноября в обычном режиме работают аптеки, продуктовые магазины и те торговые точки, где доля продовольственных товаров и товаров первой необходимости в ассортименте превышает 30%. Список таких товаров перечислен в распоряжении Минпромторга и дополнительно расширен Смольным.
Таким образом, право на торговлю сохраняется у алкомаркетов, зоомагазинов, АЗС, цветочных магазинов, магазинов автозапчастей, оптики и газетных павильонов. Также работать могут табачные лавки, любые киоски и торговые автоматы.
Другие магазины, не попавшие в список исключений, должны закрыться или вести деятельность как пункт выдачи заранее оплаченных заказов (без доступа посетителей в торговые залы).
Островным павильонам работать можно, кроме контактных услуг.
Те, кого касаются ограничения, начнут пускать посетителей по QR-кодам с 1 декабря.
Как будут работать рестораны?
Разрешено работать в обычном режиме ресторанам на вокзалах и в аэропорту и столовым при предприятиях.
Рестораны и кафе при гостиницах и хостелах с 06:00 до 23:00 смогут работать во время локдауна при условии, что будут обслуживать только постояльцев.
Любые заведения могут работать навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл «заказ» — «оплата» — «получение»). Посетители могут посещать туалетную комнату.
Рестораны на фуд-кортах смогут работать на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания.
С 8 ноября: разрешена работа общепита с 6:00 до 23:00.
С 1 декабря: вводится доступ по QR-коду.
Какие услуги будут доступны?
С 30 октября по 7 ноября запрещен допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок.
Остановлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти, в том числе МФЦ. Исключение — регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти. МФЦ также могут выдавать документы.
Библиотекам работать запрещено.
Частично смогут работать салоны красоты (можно оказывать парикмахерские услуги) и бани (можно помывочным зонам). Предоставление услуг косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев прекращается.
Ветеринарные клиники могут оказывать услуги экстренной ветеринарной помощи.
Можно работать отделениям «Почты России» и предприятиям, оказывающим финансовые услуги (банки, ломбарды, микрофинансовые организации).
Продолжат работу станции технического обслуживания автомобилей, в том числе осуществляющие шиномонтаж.
С 8 ноября оказание услуг возобновляется.
С 15 ноября: доступ в бассейны, фитнес-клубы и на церемонии бракосочетания (за исключением молодоженов) осуществляется по QR-коду.
Какие развлечения будут доступны?
На период нерабочих дней закрываются аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, а также другие объекты развлечения и досуга, в том числе детские игровые комнаты, детские развлекательные центры.
Запрещено работать выставкам, кинотеатрам, концертным площадкам, циркам.
Запрещено кататься на речных трамвайчиках.
Кому можно
Театры и музеи могут работать по QR-кодам (при справке о медотводе нужен ПЦР). Доступ организованных детских групп запрещен.
Зоопаркам работать можно на открытом воздухе.
С 8 ноября: музеи, выставки, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки пускают по QR-кодам.
Цирки, концертные залы, кинотеатры, а также иные организации исполнительских искусств, объекты развлечения и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и аттракционы смогут работать только до 23:00.
С 15 ноября: бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения пускают по QR-кодам.
Какие мероприятия разрешены?
С 30 октября по 7 ноября останавливается проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов).
Исключение: официальные мероприятия, организуемые исполнительными органами государственной власти Петербурга, а также мероприятия, согласованные с управлением Роспотребнадзора.
С 8 ноября: мероприятия с численностью до 40 человек нужно согласовать с властями. Для их посещения понадобится QR-код.
Спортивные мероприятия пройдут с 30-процентной загрузкой.
Как будут работать гостиницы?
С 30 октября по 7 ноября для заселения в гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за три дня до заселения (детям до 18 лет только ПЦР-тест). Люди старше 60 лет могут предоставить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании в бумажном виде.
Рестораны при гостиницах могут работать с 6 утра до 23:00, если будут обслуживать только постояльцев.
После 8 ноября: согласно 121-му постановлению для заселения в дома отдыха будет нужен QR-код или ПЦР (для детей до 18 лет только ПЦР, для людей старше 60 лет — можно подтвердить иммунный статус бумажной справкой). Согласно методическим рекомендациям, то же касается санаториев, детских лагерей и иных объектов санаторно-курортного лечения и отдыха. Правила работы гостиниц не определены.
Как будет оказываться медицинская помощь?
Учреждения, подведомственные городскому комитету по здравоохранению, с 1 по 3 ноября будут работать в текущем режиме. С 4 по 7 ноября в учреждениях усилят дежурные составы. Режим работы прививочных кабинетов с 1 по 7 ноября не изменится.
В период нерабочих дней стоматологии будут оказывать экстренную помощь.
Как будет работать транспорт?
В нерабочие дни общественный транспорт Петербурга будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. Часть автобусов будут ходить по расписанию будних дней.
Как будут проверять QR—коды?
C 30 октября по 7 ноября QR-коды понадобятся для заселения в гостиницы, а также для доступа в музеи и театры. В отелях заменой может стать отрицательный ПЦР-тест или бумажная справка о вакцинации или перенесенном заболевании (для людей старше 60 лет). В музеях и театрах заменой QR-кода может стать справка о медотводе, но понадобится отрицательный ПЦР.
Получить QR-код можно на портале Госуслуг. С 1 ноября в Петербурге начнут выдавать сертификаты о вакцинации сразу с QR-кодом.
Во всех сферах, где вступает требование о QR-кодах, подтверждать их придется с предъявлением паспорта.
Иностранцы, привитые российскими вакцинами, смогут предоставить бумажную справку. Те, кто привит зарубежными, пока попасть в музеи, театры, рестораны и на мероприятия не смогут.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»