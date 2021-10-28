Власти Петербурга рассказали, каким магазинам можно будет работать в нерабочие дни

Согласно 121-му коронавирусному постановлению, продолжить работу смогут магазины, которые продают продовольственные и/или товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов.

Комитет по промышленной политике Петербурга утвердил порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов, который установит, кому можно работать во время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован 28 октября на сайте Смольного.

Согласно постановлению КППИТ, чтобы вычислить этот показатель, необходимо сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости (согласно перечню Минпромторга), разделить на общее количество товаров торговой точки и умножить на 100%.



Учитываются позиции, предлагаемые к продаже, представленные на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), и (или) предлагаемых к продаже по прейскуранту.



Ранее сообщалось, что Москва, которая ввела аналогичные ограничения, запретила работать алкомаркетам, где доля продуктов питания в ассортимента составила менее 30%. Власти Петербурга сообщили, что не планируют этого делать и считают алкоголь продовольственным товаром.



В списке непродовольственных товаров первой необходимости Минпромторга 20 позиций, среди которых автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо, СПГ), зоотовары, хозяйственные товары (спички, свечи, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, зубная щетка, влажные и сухие салфетки, гигиенические маски и антисептики, гигиенические прокладки), а также детские товары (подгузники, соски, бутылочки, пеленки, детский крем и шампунь).

