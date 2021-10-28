FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Власти Петербурга рассказали, каким магазинам можно будет работать в нерабочие дни

Все зависит от доли продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

24
Печать

Комитет по промышленной политике Петербурга утвердил порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов, который установит, кому можно работать во время локдауна с 30 октября по 7 ноября. Документ опубликован 28 октября на сайте Смольного.

Согласно 121-му коронавирусному постановлению, продолжить работу смогут магазины, которые продают продовольственные и/или товары первой необходимости, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов.

Согласно постановлению КППИТ, чтобы вычислить этот показатель, необходимо сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости (согласно перечню Минпромторга), разделить на общее количество товаров торговой точки и умножить на 100%.

Учитываются позиции, предлагаемые к продаже, представленные на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), и (или) предлагаемых к продаже по прейскуранту.

Ранее сообщалось, что Москва, которая ввела аналогичные ограничения, запретила работать алкомаркетам, где доля продуктов питания в ассортимента составила менее 30%. Власти Петербурга сообщили, что не планируют этого делать и считают алкоголь продовольственным товаром.

В списке непродовольственных товаров первой необходимости Минпромторга 20 позиций, среди которых автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо, СПГ), зоотовары, хозяйственные товары (спички, свечи, мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, зубная щетка, влажные и сухие салфетки, гигиенические маски и антисептики, гигиенические прокладки), а также детские товары (подгузники, соски, бутылочки, пеленки, детский крем и шампунь).

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (24)

tannacat
В прошлый локдаун работали всякие магазины семян и цветочные, се?
Komarinsk2019
Ну вот зачем алкомаркеты закрывать? Ещё один новый удачный штамм вируса - и уже будет всем всё равно.
radon
Власти Петербурга сообщили, что не планируют этого делать и считают алкоголь продовольственным товаром
-Они святые!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний