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В нерабочие дни автобусы в Петербурге будут работать по графику выходного, но с нюансами

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СПб ГУП «Пассажиравтотранс» разъяснил график работы городских и пригородных автобусов в Петербурге в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Большинство будут ходить по воскресному графику, но есть исключения.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 30 октября городские и пригородные автобусы будут работать по графику субботы, а с 31 октября по 7 ноября — воскресенья. Однако автобусы №81, 142 и 162 с 1 по 3 ноября будут ходить по графикам будних дней, а маршрут №115 с 30 октября по 7 ноября не будет работать вовсе.

Ранее в комитете по транспорту сообщили, что в нерабочие дни общественный транспорт Петербурга будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября объявлен «жесткий локдаун» по московскому образцу. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни. Петербургский бизнес, в свою очередь, прокомментировал вводимые в начале ноября ограничения. Рестораторы и владельцы ТЦ написали письмо губернатору Александру Беглову. В Смольном при этом объяснили, почему разрешили работать театрам, а также заверили, что продление ограничительных мер после 7 ноября в городе не планируется. Позже в Смольном разъяснили, как будут работать в эти дни поликлиники, больницы и торговые центры.

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Комментарии (6)

RUDZHIN
клоуны из Смольного,вот кто настощие вредители
Gorodskoy88
Промышленные предприятия будут работать 1,2,3 ноября, в Смольном об этом хорошо знают, а транспорт сокращают. Значит, хотят, чтобы народ больше заражался в редких, а значит, переполненных автобусах, трамваях, троллейбусах.
michailPotapov
Чего очкуют ??? Вводите QR коды в общественном транспорте или боитесь реакции электората ?
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