В нерабочие дни автобусы в Петербурге будут работать по графику выходного, но с нюансами

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» разъяснил график работы городских и пригородных автобусов в Петербурге в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Большинство будут ходить по воскресному графику, но есть исключения.



Как сообщает пресс-служба предприятия, 30 октября городские и пригородные автобусы будут работать по графику субботы, а с 31 октября по 7 ноября — воскресенья. Однако автобусы №81, 142 и 162 с 1 по 3 ноября будут ходить по графикам будних дней, а маршрут №115 с 30 октября по 7 ноября не будет работать вовсе.