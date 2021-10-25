FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Смольный разъяснил порядок работы торговых центров в период нерабочих дней и после введения QR-кодов

19
Печать

Фуд-кортам в Петербурге могут разрешить работать навынос во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил 25 октября в ходе пресс-конференции первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.

По его словам, таким предприятиям точно будет разрешена доставка, но при соблюдении определенных требований можно будет и торговать навынос. «Если администрация сможет обеспечить не прием пищи в торговом комплексе, думаю, придем к соглашению», — сказал он.

А вот «островным» павильонам торговать будет нельзя. Оговорка 121-го постановления, разрешающая работать предприятиям без торгового зала, на них не распространяется.

Полностью торговые центры закрывать не будут, так как в них находятся продуктовые магазины, аптеки и пункты вакцинации.

Александр Ситов также уточнил порядок соблюдения режима QR-кодов после окончания режима нерабочих дней. По его словам, на входе в ТЦ QR-коды будут проверяться выборочно, основная нагрузка ляжет на магазины.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Марти МакФлай
Меньше месяца назад в Турции - вход в ТЦ только с QR-кодом. Вообще никто не возмущается, приняли как данность.Надо, так надо.
27864588
А, ну замечательно, а то я почти надумала колоться. Т.е. зайти, пройтись по тц можно и без собачьего паспорта. Подобрать себе гардеробчик не спеша. А не захотят пробивать на кассе - сами себе злые буратины, куплю онлайн то же самое. Но вряд ли коммерсы сами себе враги, любой код, взятый у друзей, будет прокатывать. Вот и ладушки, ибд как всегда
VKuser206399561
Более убогой власти Россия за свою историю еще не видела..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний