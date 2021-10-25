Смольный разъяснил порядок работы торговых центров в период нерабочих дней и после введения QR-кодов

Фуд-кортам в Петербурге могут разрешить работать навынос во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил 25 октября в ходе пресс-конференции первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.
По его словам, таким предприятиям точно будет разрешена доставка, но при соблюдении определенных требований можно будет и торговать навынос. «Если администрация сможет обеспечить не прием пищи в торговом комплексе, думаю, придем к соглашению», — сказал он.
А вот «островным» павильонам торговать будет нельзя. Оговорка 121-го постановления, разрешающая работать предприятиям без торгового зала, на них не распространяется.
Полностью торговые центры закрывать не будут, так как в них находятся продуктовые магазины, аптеки и пункты вакцинации.
Александр Ситов также уточнил порядок соблюдения режима QR-кодов после окончания режима нерабочих дней. По его словам, на входе в ТЦ QR-коды будут проверяться выборочно, основная нагрузка ляжет на магазины.