Смольный разъяснил порядок работы торговых центров в период нерабочих дней и после введения QR-кодов

Фуд-кортам в Петербурге могут разрешить работать навынос во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил 25 октября в ходе пресс-конференции первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.



По его словам, таким предприятиям точно будет разрешена доставка, но при соблюдении определенных требований можно будет и торговать навынос. «Если администрация сможет обеспечить не прием пищи в торговом комплексе, думаю, придем к соглашению», — сказал он.



А вот «островным» павильонам торговать будет нельзя. Оговорка 121-го постановления, разрешающая работать предприятиям без торгового зала, на них не распространяется.

